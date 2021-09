PODVALA! TRGOVCI TERAJU ZAPOSLENE DA NA SVOJE IME ŠALJU ROBU KUPCIMA: Evo kako zakidaju i državu i građane

Pored već oprobanih mahinacija za obmanu kupaca, trgovci su smislili i neke nove metode koje građani sve učestalije prijavljuju udruženjima za zaštitu potrošača.

Najnovija prevara pojedinih registrovanih trgovca koji prodaju garderobu, obuću i druge proizvode je to što, po svemu sudeći, zahtevaju od zaposlenih da na svoje lično ime kupcu pošalju brzom poštom naručenu robu. Kupac tada ne dobije fiskalni račun kao dokaz o kupovini, pa nema mogućnost da se pozove na Zakon o zaštiti potrošača ukoliko nije zadovoljan proizvodom i želi da ga reklamira ili traži povraćaj novca. Na drugoj strani, prodavac koji ne izda fiskalni račun šteti državu zbog utaje poreza.

Sistem nove trgovačke podvale objasnila je i čitateljka Kurira Ana Radovanović, koja je imala neprijatno iskustvo s jednim butikom u Borči.

- Nisam imala vremena da odem u butik u kom stalno kupujem. Oni rade onlajn dostavu, pa sam zbog toga naručila tri odevna komada od njih. Stigao mi je paket preko jedne privatne kurirske službe koja me je ojadila, naplativši mi poštarinu 450 dinara. Ono što me je iznenadilo je što je pošiljalac osoba koja nije iz tog dela grada i nije osoba koja je vlasnik tog lokala, a koju poznajem lično. To me je zbunilo jer šta bi bilo da mi garderoba nije odgovarala i da sam htela reklamaciju, ne bih mogla da je pošaljem, jer nemam nikakvog dokaza da sam iz te radnje poručila garderobu. Samim tim je trgovac ugrozio moje pravo - požalila se Ana za Kurir.

Mladen Alfirović iz pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) potvrđuje za Kurir da ovakvo nesavesno ponašanje prodavaca u poslednje vreme uzima sve više maha.

- Potrošači nam se javljaju i objašnjavaju kako su onlajn poručili neki proizvod preko interneta od određene registrovane firme, a da im taj proizvod stigne preko neke kurirske službe od nekog drugog fizičkog lica, a ne od firme od koje je potrošač poručio proizvod. Mi smo istraživali taj novi sistem trgovaca i pretpostavljamo da trgovci to rade preko svojih zaposlenih, koji na svoje ime isporučuju proizvode firme - naveo je Alfirović i dodao:

- Samim tim potrošač nema nikakvog dokaza da je kupio robu od te firme i zbog toga nema nikakvo pravo da se pozove na Zakon o zaštiti potrošača. Alfirović ističe da su se trgovci vešto uigrali i da idu u korak s vremenom kako je onlajn kupovina sve više u ekspanziji.

- Na ovaj način trgovci uvećavaju svoj profit i štete državu, jer utaje porez i jako je teško ući im u trag. Tržišna inspekcija treba da utvrdi prekršaj, a kazne za pravno lice u ovom slučaju su od 300.000 do 2.000.000 dinara - naglašava Alfirović.

Drsko Traže novac unapred na privatan račun Iz NOPS poručuju da se među prigovorima potrošača navodi i da pojedini registrovani trgovci traže da se unapred uplati iznos cene robe da bi isporučili proizvod, ali na račun privatnog lica, a ne na tekući račun pravnog lica, kako je predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača. - Zanimljivo je to da trgovci zahtevaju da se unapred uplati novac, i to na račun privatnog lica, što je protivzakonito - upozoravaju iz NOPS.

Brojke 2 miliona dinara je maksimalna kazna za trgovce koji krše Zakon o zaštiti potrošača

