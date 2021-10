VRAĆA SE MIHOLJSKO LETO: Danas sunčano, ponegde slaba kiša, a naredne nedelje temperature prelaze 20 stepeni

U Srbiji će danas na zapadu i severu biti sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom.

Ujutru će po kotlinama i duž rečnih tokova biti magle. Jutarnja temperatura od pet do 10, a najviša dnevna od 14 do 17. Vetar slab promenljivog pravca.

Povolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i nesanice.

Ponedeljak

Ujutro hladno, ponegde magla i slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, najviša do 14 do 17 stepeni.

Utorak

Ujutro hladno, ponegde magla i slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 7, najviša do 17 do 19 stepeni.

Sreda

Ujutru hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistični. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša do 18 do 22 stepeni.

