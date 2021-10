VOZAČI, PAŽNJA! IMATE JOŠ 7 DANA: Ako propustite ovaj rok, kazna i do 800.000! Poslednji trenutak za odlazak kod automehaničara

Bliži se 1. novembar, a od tog dana do 1. aprila vozači su u obavezi da na kolima imaju sve četiri zimske gume ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

Ako imate sreće, pa uspete da dobijete termin za zamenu guma, sledeće o čemu treba da razmislite je koliko će ta usluga da vas košta.

Nove ili polovne

Kako su rekli u jednom beogradskom servisu, cena zamene letnjih guma za zimske zavisi od prečnika pneumatika.

- Kod nas je zamena od 500 do 1.500 dinara po gumi. Dakle, ukupno, zavisno od toga koji pneumatik je u pitanju, od 2.000 do 6.000. Od vulkanizera do vulkanizera u Beogradu cena se ne razlikuje mnogo. S druge strane, u unutrašnjosti je zamena nešto jeftinija - rekao nam je vlasnik servisa, i dodao da nemaju slobodnih temina u narednih pet-šest dana.

foto: Shutterstock

Isti odgovor dalo je još nekoliko servisa.

Kazna za vozače koji nemaju zimske gume je od 10.000 do 20.000 dinara. Preduzetnici plaćaju od 50.000 do 200.000, a firme od 100.000 do čak 800.000 dinara.

Kada je kolovoz suv, nema kažnjavanja po ovom osnovu. Dozvoljeno je, inače, imati i takozvane univerzalne gume, koje pokrivaju i letnji i zimski period. Ipak, kako savetuju vulkanizeri, performanse zimskih guma su bolje kada je loše vreme.

Ovo su kazne

- pojedinci 10.000-20.000

- preduzetnici 50.000-20.000

- firme 100.000-800.000

Ranijih godina, kako kažu u drugom servisu, vozači su se u većem broju odlučivali da kupuju polovne gume. Sada više nije tako.

- Razlika u ceni polovnih i novih pneumatika nije velika, a jasno je koliko je bezbednije voziti s novim gumama. Baš smo pre nekoliko dana komentarisali u servisu da sve manje ljudi bira polovne gume. I dobro je što je tako - navode iz servisa.

Mnogi ne paze

Gume bi, savetuje on, trebalo menjati na najviše četiri godine:

- Naravno, mnogi taj period prolongiraju, pa ne promene gume po šest-sedam godina. Koliko je to opasno, ne moram ni da kažem. Verujte, nedavno sam se skoro pa izvikao na mušteriju koja je došla zbog nekih problema s menjačem kad sam video da vozi automobil na kojem su gume potpuno ćelave. Pritom, kola mu koštaju 25.000 evra, a neće da izdvoji 300 evra.

Zašto su bolje zimske

Zimske gume namenski su pravljene za korišćenje na niskim temperaturama. One bolje prianjaju na kolovoz kada je vlažan ili na njemu ima leda, odnosno snega. Posebno je važno što je vreme kočenja kraće nego kada se vozi sa univerzalnim gumama. O razlici u odnosu na letnje, ne treba ni govoriti.

(Kurir.rs/Alo)