GRČKE AGENCIJE ĆE MORATI DA VRATE NOVAC: Neće biti produženja Uredbe o zamenskim vaučerima POTVRĐENO

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je danas da je Grčka potvrdila da neće biti produženja Uredbe o zamenskim vaučerima, tako da će grčke agencije morati da vrate novac našim agencijama odnosno građanima Srbije koji nisu koristili vaučere.

Ministarka Matić je objavila na instagramu da je razgovarala onlajn na tu temu sa grčkim ministrom turizma Vasilisom Kikiliasom.

Turističke agencije su kod nas kao jedan od razloga zašto ne mogu da vrate novac navodile i da pojedine zemlje među kojima je i Grčka produžavaju važenje uredbe i tako im kao partnerima u Srbiji odlažu povraćaj novca, prenosi Blic pisanje agencije Tanjug.

- Dalju, veoma uspešnu saradnju Srbije i Grčke u turističkom sektoru nastavljam sa novim ministrom turizma Vasilisom Kikiliasom. Razgovarali smo o Uredbi o zamenskim vaučerima koja je na snazi u Grčkoj.

Grčka strana je potvrdila da neće biti produženja ove uredbe od strane grdckih vlasti i grčke agencije će, takođe, morati da vrate novac građanima koji nisu iskoristili vaučere - navela je Matićeva.

Naša zemlja je prošle godine usvojila uredbu kojom je omogućeno da svi građani koji su uplatili turističke aranžmane do 15. marta imaju mogućnost da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste do 31. decembra 2021. i da ako zamensko putovanje ne bude realizovano do tada, imaju pravo na povraćaj uplaćenog novca do 15. januara 2022.

