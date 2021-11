DR SAZDANOVIĆ OŠTAR: Kovid propusnice da važe 24 sata, SAD ĆE DA ME RAZAPNU, ALI BAŠ ME BRIGA! Ne mora da se ide u tržni centar

Komentarišući pad korona brojki, doc. dr Predrag Sazdanović, direktor KC Kragujevac, kaže da moramo biti jako oprezni i da je ovo "maraton koji moramo da istrčimo kako bismo pobedili korona virus". Ističe da nije sve u ciframa.

- Pogledajte samo relativne brojke. U zadnjih nekoliko nedelja imali smo 28 do 30 odsto novozaraženih od ukupnog broja testiranih. Jučerašnje brojke su 26 odsto. Kada se budemo spustili ispod 20 ili 15 odsto, možemo da govorimo o rezultatima – kaže dr Sazdanović za TV Pink.

foto: Printscreen/TV Pink

Pad korona brojki, kaže on, još nema veze sa produženjem raspusta, već je reč o prvim efektima kovid propusnica.

Smatra i da vremenski period važenja kovid propusnica treba proširiti na 24 sata i uvesti ih u više objekata.

- Odlično znamo šta je pozitivna, a šta negativna diskriminacija. Negativna bi bila odlazak kod lekara sa kovid propusnicom, to bi stvarno bila diskriminatorska odluka, ali sa druge strane - ne mora da se ide u tržni centar! Znam da će me razapeti na krst na mrežama zbog ovih mojih reči, ali baš me briga! Zna se šta je bitno, a šta nije bitno - kaže dr Sazdanović.

Ocenjuje da sa optimizmom moramo da budemo oprezni jer, kad god smo se opustili, to nam se vratilo kao bumerang. Ističe da je vakcinacija važna i da pre 104 godine nije bilo diskusije da li se vakcinisati protiv tifusa ili ne.

- U medicini se odavno zna šta su epidemiološke mere, između ostalog masovna vakcinacija. Prestao sam da ubeđujem ljude više da se vakcinišu, samo ih pitam da li su vakcinisani, a oni meni odgovore pitanjem da li sam ja. Ja samo svoje kuče nisam vakcinisao, sve ostale jesam! – rekao je dr Sazdanović.

(Kurir.rs/Pink)