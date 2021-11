DA LI DECA TREBA DA PRIME TREĆU DOZU VAKCINE: Direktorka Batuta o vakcinaciji namlađih

Vakcinisanje dece trećom (buster) dozom trenutno nije praksa, ne samo kod nas nego i u svetu. Deca su vakcinisana sa dve doze i to do daljnjeg ostaje tako, navodi direktorka Instituta "Batut" Verica Jovanović.

Verica Jovanović je navela da je u Srbiji mali broj dece vakcinisan, ali da se u našoj zemlji nastavlja vakcinacija od 12 do 18 godina.

"Same vakcine protiv kovida-19 štite, prema tome u našoj zemlji se nastavlja sa vakcinacijom dece uzrasta u ovom trenutku od 12 do 18 godina i taj proces naravno napareduje sa obzirom na to da vakcine štite i da se ostvaruje zaštita od infekcije koja je se prenosi kontaktom i koja svakako može da se spreči dobijanjem vakcine", objašnjava Jovanovićeva za RTS.

Kada je u pitanju treća doza vakcine kod dece trenutno to nije praksa ne samo kod nas nego i u svetu.

"Dakle, deca su vakcinisana sa dve doze i to do daljnjeg ostaje tako", ističe Jovanovićeva.

Govoreći o epidemijskoj situaciji u Srbiji navodi da podaci koji govore o broju inficiranih u školama, odnosno u populaciji dece tog uzrasta pokazuju da deca mogu da krenu u školu.

"Analizom epidemiološke situacije u ovom trenutku možemo reći da je sasvim dozvoljeno i prihvatljivo pohađanje nastave u školama. Podaci koji govore o broju inficiranih u školama, odnosno u populaciji dece tog uzrasta pokazuju da sutra polaze u školu po klasičnom modelu nastave", navodi Jovanovićeva.

Dodaje da se epidemiološka situacija prati svakog trenutka i da će se u skladu sa njom donositi odluke.

"U saradnji sa Ministarstvom prosvete, naša Radna grupa, odnosno tim za škole kontinuirano prati epidemijsku situaciju kako po školama, tako i pookruzima. Ukoliko dođe do bilo kakvih promena u pojedinim odeljenjima i razredima, škole su toliko već i naviknute i obučene da se ta vrsta nastave organizuje u skladu sa potrebama", navodi direktorka Instituta "Batut".

Novi soj omikron nije ušao u Srbiju Govoreći o novom soju virusa omikron otkrivenog u južnoj Africi navodi da on trenutno nije ušao u Srbiju. "Njegova osnovna karakteristika je da može da dovede do ponovne infekcije osoba koje su već preležale kovid u prethodnom periodu , i postoje pretpostavke da može da zaobiđe imunitet. Prema tome iz tog razloga postoji jedna velika predrastrožnost i apeluje se na primenuu svih zaštitnih mera i na praćenju svih onih ljudi koji dolaze sa teritorije južne Afrike i zemalja koje su u okruženju", ističe Jovanovićeva.

