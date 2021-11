MINISTAR VULIN O JUČERAŠNJOJ BLOKADI PUTEVA I MOSTOVA: Onemogućavati sugrađanima da se normalo kreću je IŽIVLJAVANJE

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je Srbija demokratska zemlja u kojoj svako ima pravo da izrazi svoj protest, ali da je sprečavanje drugih građana da se slobodno kreću pokušaj izazivanja sukoba i nereda.

- Kvariti svakodnevni život svojim sugrađanima, onemogućavati ih da se normalno kreću nije nešto što je politika, to je iživljavanje. To je pokušaj da se izazivaju sukobi i pokušaj da se prave neredi - rekao je ministar Vulin novinarima nakon svečanog otvaranja graničnog prelaza i puštanja u rad i most "Bratoljub", koji povezuje opštine Bratunac i Ljuboviju.

Prema njegovim rečima, glavni razlog jučerašnjeg okupljanja bio je da se zaustavi dolazak pristalica Srpske napredne stranke u Beograd.

- Naravno nije uspelo i nema razloga da uspe, takve stvari ne treba da se dešavaju. Sad gledam u medijima, oni koji su juče čitav dan kršili zakon sada pričaju o kršenju zakona - rekao je ministar Vulin.

Precizirao je da nijedan skup nije bio odobren, da nijedan nadležni organ nije dao odgovarajuću dozvolu, postupajući apsolutno u skladu sa zakonom. Na nekoliko mesta, kako je ministar Vulin naveo, napadnuta je policija, a zakon se kršio svakog sekunda tokom jučerašnjeg dana, da bismo potom u pojedinim medijima slušali te iste ljude kako pričaju o nekakvom kršenju zakona.

- Ja se nadam da će svi koji se bave politikom razumeti da između politike i kršenja zakona ne može biti znaka jednakosti - poručio je ministar Vulin.

