REVOLUCIONARNO! DA LI JE OVO KONAČNI KRAJ PANDEMIJE?! Kinezi pronašli antitelo koje neutrališe sve sojeve koronavirusa!

Dok ceo svet strahuje od omikrona, novog soja koronavirusa, naučnici iz Kine ulili su novu nadu tvrdnjama da su izolovali antitelo koje može efikasno da neutrališe sve varijante koronavirusa! Iako su kineski naučnici iz više različitih institucija, uključujući Univerzitet "Sun Jatsen" u Guangdžouu i Univerzitet Džeđang u Hangdžouu, vrlo optimistični i sugerišu da bi ovo moglo biti rešenje za pandemiju kovida 19, naši stručnjaci kažu da je, iako su rezultati obećavajući, potrebno da prođe vreme i da se urade dodatna istraživanja!

Deluje i na omikron

Autori studije, koja je, kako piše ruski RT, objavljena u utorak, tvrde da se pokazalo da monoklonsko antitelo 35B5 u laboratorijskim uslovima, ali i u istraživanjima sprovedenim na živom organizmu (humanizovanim miševima), neutrališe tip kovida 19 bez mutacija, ali i one varijante koje izazivaju zabrinutost. Naučnici su primetili da antitelo deluje i na "veoma mutiranu" delta varijantu, koja je odgovorna za smrtonosne talase infekcije širom sveta, a tvrde i da je deo antigena na koji cilja antitelo 35B5 takođe prisutan i u varijanti omikron, koji je veoma mutiran.

- Antitelo 35B5 neutrališe koronavirus ciljajući jedinstveni epitop (deo antigena koji imuni sistem prepoznaje), koji izbegava mesta mutacije - navodi se u studiji.

Drugim rečima, ovo znači da 35B5 cilja na jedinstveni deo virusa koji se ne menja tokom procesa mutacije. Ciljajući deo virusa koji nije pogođen mutacijama, koje se smatraju zabrinjavajućim, 35B5 antitelo je pokazalo efikasnu sposobnost neutralizacije u nekoliko različitih sojeva. Kineski naučnici tvrde da bi ovo otkriće moglo da se iskoristi za stvaranje univerzalne vakcine protiv koronavirusa.

- Medicina se toliko razvija da je to fantastično. Ona krupnim koracima ide napred, što se vidi i po brzini kojom su napravljene vakcine protiv koronavirusa. Živimo u vremenu ubrzanog razvoja medicine i otkrića, ali kada je o ovom istraživanju reč, treba sačekati zvanična istraživanja na ljudima i samu registraciju, a to je sve na dugom štapu.

Dr Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, objašnjava za Kurir da su monoklonska antitela veliki proteini koji se koriste u različitim terapijama, uključujući i kovid 19.

Buduće mutacije

- Antitela su specifičan deo imunog sistema i učestvuju u borbi protiv virusa tako što se vezuju za njega i neutrališu ga. Takva antitela se već koriste u praksi za pasivnu odbranu od infekcije koronavirusom (lekovi čiji se naziv završava na "mab"). Zahvaljujući razvoju tehnologija u prošlom veku, antitela se mogu proizvoditi na različite načine i, kada je ta proizvodnja takva da su sva antitela međusobno identična, onda se ona zovu monoklonska. Samim tim ona se isto ponašaju, tj. vezuju se za isti deo virusa u ovom slučaju - kaže dr Begović, podsećajući da, iako su rezultati obećavajući - još nisu potvrđeni na ljudima.

- Ideja je da se pronađe antitelo koje, sa jedne strane, efikasno eliminiše efekat virusa, a s druge, vezuje se za deo virusa koji se slabo ili uopšte ne menja (za razliku od delova S-proteina, koji su podložni promenama). Cilj je da se dobije antitelo koje je efikasno ne samo protiv sojeva s kojima smo se već susreli već je velika verovatnoća da će biti efikasno i protiv budućih varijanti korone, kako bismo bili korak ispred virusa u ovoj borbi - kaže ona i dodaje da su ovakva istraživanja i rezultati osnova i za dalji razvoj vakcina.

Dr Predrag Kon

Tek ćemo videti koliko vakcina štiti od omrikona

Epidemiolog i član kriznog štaba dr Predrag Kon ukazao je juče za Euronjuz da još nema čvrstih podataka o tome da li je imunitet stečen vakcinacijom ili preležanom bolešću dovoljan za omikron varijantu:

foto: Printscreen/Pink TV

- Očekuje se, na osnovu preliminarnih izjava iz Izraela, recimo, da je imunizacija koja je sprovedena dovoljna i za omikron. S druge strane, imate izjave da će vakcina biti 20 do 30 odsto manje efektivna, ali da će da bude efektivna. Prema tome, još su to samo utisci i još ne možemo da kažemo šta se očekuje. U Južnoj Africi došlo je do ubrzanja prenošenja i relativno brze dominacije virusa, ali niko ne kaže da je teža klinička slika ili teža slika uopšte.