RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: Oprezno zbog ledene kiše! Evo u kojim je delovima Srbije moguć i sneg

Na severu Bačke i Banata danas i sutra pre podne očekuje se kiša koja će se ponegde lediti pri tlu, dok je po podne moguća pojava snega, uz istovremeni prestanak padavina sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u južnim predelima jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak, u ostalim krajevima severozapadni i zapadni, koji će krajem dana biti u skretanju na zapadni i jugozapadni.

Na visinama do 1.500 metara očekuje se otapanje snežnog pokrivača. Najniža temperatura od -1 na severozapadu, do 8 stepeni na jugoistoku, najviša dnevna od 0 na severu do 10 stepeni na jugoistoku.

U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom, kasnije po podne očekuje se prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni i zapadni, koji će krajem dana biti u skretanju na zapadni i jugozapadni. Temperatura bez većeg koleganja, od 1 do 3 stepeni.

Biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na nervno labilne osobe i srčane bolesnike. Malaksalost, smanjenje radne sposobnosti i promenlјivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.

Vozači oprez!

JP "Putevi Srbije" apeluje da učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se očekuju ove padavine.

Ekipe putara su na terenu i spremne su da reaguju po potrebi.

Vozačima savetuju da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu.

Prognoza za naredne dane

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno oblačno, u većini dana suvo.

Kiša se očekuje u sredu i četvrtak (29. i 30. decembar) i ponedeljak (3. januar), na visokim planinama sa snegom. Temperatura iznad prosečnih vrednosti.

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu objavio kakva se vremenska situacija očekuje do kraja ove godine.

Najavljuje da će u novogodišnjoj noći biti suvo.

- Temperature će se kretati uglavnom od tri do sedam stepeni Celzijusa, tako da se mraz ne očekuje. Oko prvog januara iznad našeg područja prostiraće se veoma snažan i izražen greben sa jugozapada, a u sklopu njega će nam u vidu izraženog jugozapadnog strujanja stizati i veoma topla vazdušna masa sa jugozapada. Prvog januara uz pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura bice oko 15°C, lokalno i više. Od 2. januara usledio bi postepeni pad temperatura, ali prema trenutnim proračunima zime i zimskih vremenskih uslova nema bar do pred Božić - napisao je Đurić i dodao.

