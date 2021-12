ASTROLOG OTKRIVA ŠTA ČEKA SRPSKE POLITIČARE U 2022! Izbori će se održati u specijalnim okolnostima STIŽE I KRAJ KORONE?!

Šta očekuje srpske političare u 2022. godini?

O veoma interesantnoj temi govorila je astrolog Jovana Milekić koja nekim domaćim političarima predviđa veoma dobru godinu, a drugima prema njenim rečima narednih 12 mesesci i neće biti naklonjeni.

- Sam period kad će izbori biti održani jeste dobar jer je Jupiter, planeta koja se tiče legalnosti i zakona, ušla juče u znak svog sedišta. To znači da ćemo sa neke zakonske tačke gledišta imati proceduralno jednu dobru priču. Nećemo imati nekih iskakanja - kaže Jovana Milekić za Kurir televiziju.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Jovana dodaje da tokom naredne godine ne bi trebalo da bude nekih promena.

- Godina 2022. je na globalnom planu gledano godina šestice. Brojem šest vlada planeta Venera koja je zadužena za estetiku, harmoniju, sklad... Sada je vreme da sa Jupiterom u znaku Riba krenemo u neku duhovu stranu - dodaje Jovana Milekić.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Milekićeva dodaje da će planete doneti poravnanje i pravdu.

- Planeta Jupiter treba da donese poravnanje i pravdu i vreme da se vratimo novim stvarima - rekla je astrolog Milekić.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Astrolog predviđa i kraj korona pandemije.

- Što se tiče korona virusa polako ulazimo i period zatišja. Očekujem negde do maja 2022. godine do neke polovine maja da to na globalnom nivou prestane - rekla je astrolog Jovana za Kurir televiziju.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:28 ASTROLOG VELIČKOVIĆ ŠOKIRAO TVRDNJOM: Jedan naš uticajan estradni menadžer se bavi vlaškom magijom?! POSEĆUJE VRAČARE I BAJE