SRBIJA ZAVEJANA, A DEBEO MINUS TEK SLEDI! Ledeni dani do srede, ZNA SE KAD STIŽE SLEDEĆA VEJAVICA! (FOTO)

Sneg koji je vejao nad Srbijom napravio je opšti haos u saobraćaju, vesti o vozilima koja su sletela sa puta, proklizala ili ostala zaglavljena u smetovima pristizale su iz cele zemlje.

Sudara i proklizavanja bilo je i u Beogradu, a u većini mesta formiran je snežni prekrivač visine od pet do 10 centimetara.

Iako je u sneg tokom subotnjeg popodneva prestao da veje i snežni oblaci se iz Vojvodine i zapadne Srbije premestili ka jugu zemlje, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda prof. dr Jugoslav Nikolić najavio je za Kurir da se sneg slabijeg intenziteta i u nedelju očekuje povremeno u brdsko-planinskim predelima.

foto: Printscreen/RTS

- Na planinama će biti povećana visina snežnog pokrivača za dva do pet centimetara, dok će se u Vojvodini i Timočkoj Krajini zadržati suvo sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od -9 do -3 (u Beogradu oko -4), a najviša od -1 do 3, u Beogradu oko jedan stepen - rekao je on i dodao da Srbiju tokom većeg dela naredne nedelje, od 24. do 31. januara, ne očekuju značajnije padavine.

- U većini mesta biće suvo sa povremenim sunčanim intervalima. Provejavanje slabog snega biće moguće tek ponegde u planinskim predelima. Zbog priliva osetno hladnijeg vazduha iz severne i severoistočne Evrope, u prvom delu sedmice očekuju se umereni i jaki jutarnji mrazevi, a dnevna temperatura u ponedeljak i utorak biće malo ispod nule, a zatim u manjem porastu. Na području Srbije jutarnji mraz ići će lokalno i do -15 stepeni, u Beogradu do -10 stepeni - rekao je on i dodao da se od srede do kraja nedelje očekuje slab jutarnji mraz, i to u Beogradu od -4 do nula stepeni, a u Srbiji do -9 stepeni.

Novo prolazno naoblačenje sa snegom očekuje se krajem meseca (31. januara), kada je moguće povećanje visine snežnog pokrivača za pet centimetara.

Kurir.rs / S. Trajković