NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas više novozaraženih nego juče, raste i broj pacijenata na respiratorima

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 26.873 građana od kojih je 11.439 novozaražena.

Preminulo je 63 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 164 obolela.

foto: Covid19.rs

Podsetimo, u Srbiji je dan ranije na korona virus testirano je 22.013 građana od kojih je 10.602 bilo pozitivno. Preminula su 63 pacijenta, dok je na respiratorima bilo 154 obolelih.

Najsavremeniji lek protiv korona virusa stigao u Srbiju

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najsavremeniji lek protiv korona virusa, Paxlovid, stigao u Srbiju.

Srbija je prva zemlja kontinentalne Evrope kojoj je isporučen ovaj lek (u Evropi još isporučen V.Britaniji), i to 10. dana nakon što je EMA (European Medicines Agency) odobrila upotrebu i promet ovog leka.

Komisija Ministarstva zdravlja kojom presedava prof. dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne bolesti, napravila je distributivnu list na osnovu koje će lek biti raspoređen po zdravstvenim ustanovama.

Stelt omikron već u Srbiji?

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja istakao je dana da smo konstantno na 50 odsto pozitivnih na ukupan broj testiranih, što je, kako je rekao, ogroman procenat.

- Omikron se reflektuje u dve faze. Prva je bila zaražavanje mladih, pa se to prenelo na starije. Mladi su doneli koronu ponovo u svoje porodice i zato najveću cenu plaćaju nevakcinisani. Hospitalizovani su uglavnom stariji ljudi i nevakcinisani. Kao što kažu najveći stručnjaci sveta, korona će ostati sa nama i mi to moramo prihvatiti. Biće je na nivou gripa, ali se moramo pomiriti sa sudbinom da korona ostaje da živi sa nama - rekao je Đerlek za TV Hepi.

Prema njegovim rečima, moramo jačati državno zdravstvo i nastaviti sa izgradnjom kliničkih centara, kovid bolnica, nabavkom opreme, zapošljavanjem mladih kadrova i nastavkom svega onoga što se pokazalo kao dobro, jer svi najavljuju da ovo nije poslednji virus koji će napasti čovečanstvo.

- Pojavila se nova varijanta omikron soja - stelt. Ubeđen sam da je stelt soj u Srbiji. U Kanadi i Južnoj Koreji su rađene studije, međutim ne na dovoljnom broju uzoraka. Da bi to bilo validno potreban je i kvantitativni broj uzoraka. Mi ne znamo šta nam donosi stelt, a evidentno je da će to biti nešto čemu se ne nadamo. Očekujemo od naših eminentnih ustanova da jedan dan kažu pojavio se neki novi soj koji će nam ponovo zadati muke - kazao je on i dodao da su predstojeći neradni dani veliki rizik i opasnost po pogoršavanje epidemiološke situacije.

Dr Bekić: Deca i stari su najčešći pacijenti u bolnicama

Direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je epidemijska situacija ozbiljna, brojevi su veliki, u prethodnom periodu svaki dan se inficira 12.000, 15.000 do 20.000 ljudi - sada je oko 10.000 ljudi, zabrinjava broj osoba na bolničkom lečenju, na respiratoru i broj preminulih.

Dodaje da omikron cirkuliše u populaciji kao i delta soj.

Bekić kaže da se omikron soj pomera ka deci i ka starijim osobama i oni su najčešće pacijenti u bolnicama, imaju ugroženo stanje, najčešće se radi o nevakcinisanim osobama, jer u starijoj polulaciji dve trećine je imunizovano.

(Kurir.rs)