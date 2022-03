ZNALO SE ZA ĐUBRAD I MANIJAKE SA PRAVNOG I PRE 20 GODINA! Vojislav Šešelj za Kurir oštro o SEKSUALNIM PREDATORIMA sa tog fakulteta

Da sam ja ostao na Pravnom fakultetu, da me odande nisu oterali i da nisam otišao u Hag, ja bih svemu tome tamo stao na put, rekao je Šešelj za Kurir

Pojedini profesori Pravnog fakulteta, sudeći po svedočenju studenata, pravi su seksualni predatori, a jedna od najmračnijih tajni o kojoj je Kurir pisao jeste ta da oni imaju svoj "štek stan" u koji privode studentkinje da bi seksom zaradile ocenu. Takođe, oni polaznice fakulteta pozivaju na putovanja, ali i zaključavaju u amfiteatre.

Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke i diplomirani pravnik, koji je bio i predavač na Pravnom fakultetu u Beogradu, za Kurir kaže da ova javna tajna nije nešto što se zna od juče.

- Znalo se za tu đubrad i dok sam ja bio na fakultetu. Jednog od profesora tamo sam uhvatio kako naplaćuje ispite, a i tad je bilo tračeva da napastvuju studentkinje. To je bilo pre 20 godina i pričalo se da neki profesori ucenjuju studentkinje i od njih traže usluge za ocenu - rekao je Šešelj i ovo oštro osudio.

- To je za najtežu osudu! To treba sve pročistiti! Da sam ja ostao na Pravnom fakultetu, da me odande nisu oterali i da nisam otišao u Hag, ja bih svemu tome tamo stao na put. Posle 5. oktobra još gora đubrad su preuzela kontrolu. Jednog od njih sam čak i pomenuo u knjizi, za njega se znalo da je manijak - rekao je Šešelj i dodao da se nada da će se jedna tako renomirana ustanova očistiti od manijaka.

Posetimo, svaki peti student u Srbiji doživeo je neki oblik seksualnog nasilja na fakultetu. Sudeći po svedočenjima naših sagovornica, Pravni prednjači po ovakvim radnjama, jer iako većina profesora na ovom fakultetu časno i stručno radi svoj posao, pojedinci zloupotrebljavaju položaj.

U specijalu posvećenom ovoj temi, Kurir će narednih dana razotkrivati neke mračne tajne pojedinih fakulteta i grozote koje su se tamo dešavale studentkinjama i studentima. Pandorinu kutiju otvaramo upravo dešavanjima na jednom od najozloglašenijih fakulteta - Pravnom, za koja mnogi u tim krugovima znaju, a o tome ćute.

