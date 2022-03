NAUMA (4) HOĆE DA IZBACE IZ VRTIĆA JER JE DRUGAČIJI?! Majka tvrdi da ga rukovodstvo ne prihvata POKRENULA JE SPOR PROTIV NJIH

Naum (4) iz Beograda rođen je kao drugačiji, zbog čega ga sada, kako njegova majka tvrdi za Kurir, već u trećem privatnom vrtiću etiketiraju i iz njega hoće da ga izbace. Zbog toga su roditelji dečaka pokrenuli postupke kod nadležnih zbog sumnje na diskriminaciju.

- Vlasnica privatnog beogradskog vrtića "Naša druga kućica" pokrenula je jednostrani raskid ugovora. U njemu je navela da to radi "zbog narušene saradnje i nemogućnosti kapaciteta ustanove da nastavi obrazovno-vaspitni rad sa detetom". Tako da moj Naum može da ide u taj vrtić samo do 1. aprila - rekla je za Kurir Jelena Petrović Jovanović, majka četvorogodišnjaka.

Ona objašnjava da je Naum rođen kao terminska beba sa samo dva kilograma, zbog čega je dobio dijagnozu disharmoničnog kašnjenja u razvoju. Kasnije je prohodao i progovorio, ali je vršnjake ipak sustigao.

- Intelektualno se razvija kao i druga deca, s tim što i dalje ima socijalno-emotivnih poteškoća, odnosno napade agresije kojih je sve manje. Zato u vrtiću ima pratnju asistenta, kog mi plaćamo na predlog vlasnice vrtića. Naumu treba vrtić jer mu pomaže da se socijalizuje, a sad iz onog u kom je trenutno hoće da ga izbace - kaže Jelena i dodaje da Naum ide i privatno kod defektologa.

Ona navodi i da je "Naša druga kućica" treći vrtić po redu u koji Naum ide, a sada i odatle žele da ga ispišu jer navodno ne mogu da se nosi s njegovim problemom.

- Naum je etiketiran kao "dete sa problemom". Jedno dete je ubo prstom u oko pre mesec dana. Da je to uradilo bilo koje drugo dete, ne bi bio problem. Pošto je to uradio on, to je razlog da se on izbaci iz vrtića. Direktorka mi je rekla da su roditelji tražili da se on ispiše, što nije tačno. Kada sam joj rekla da ću pravdu tražiti na sudu jer nas diskriminiše, rekla mi je da će ona mene prijaviti socijalnoj službi "jer sam dete tek sad odveli kod oftalmologa, a ima toliku dioptriju". Inače, on je prvi put bio kod oftamologa sa četiri meseca - kaže Jovanovićeva i dodaje da njenog sina deca u vrtiću vole.

- Kada mu treba pomoć da veže pertle zbog dioptrije, utrkuju se ko će mu pomoći, to mi je ispričala njegova asistentkinja - kaže mama Jelena.

Iako od 1. aprila možda Naum neće moći u ovaj vrtuć, majka kaže da je već stupila u kontakt sa advokatom kako bi pokušali da raskid ugovora stopiraju.

- Moraćemo na sudu da potražimo tu privremenu meru. Četvrti vrtić ne tražimo jer je teško sve raditi iznova, i nije lako da se dete svaki čas prilagođava na drugu sredinu. Defektolog kog smo angažovali kaže da on napreduje, ali da sredina u vrtiću "nije inkluzivna" i da su vaspitači ti koji odbijaju da Nauma prihvate - tvrdi ona.

Naum je inače u prvi vrtić, prema tvrdnjama mama Jelene, upisan sa godinu i po dana, i tamo je bio dve godine kada su im iznenada tražili 700 evra za rad sa "problematičnom decom" uz ostanak u istoj grupi. U drugom vrtiću bio je par nedelja jer su rekli da ipak ne mogu da rade sa njim u grupi sa vaspitačem manje.

Povodom tvrdnji majke kontaktirali smo vrtić "Naša druga kućica" u kom Naum ide, odakle su nam rekli da dokle god traje inspekcijski nadzor nisu u mogućnosti da daju izjave za medije.

Traže pravdu Obratili se nadležnima za pomoć Jelena Petrović Jovanović, majka četvorogodišnjeg Nauma kaže da su se suprug i ona zbog jednostranog raskida ugovora od strane vrtića obratili prosvetnoj inspekciji, Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu i poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Kako Kurir saznaje, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dobila je ovu pritužbu i postupak je u toku. Ministarstvu prosvete uputili smo pitanje koja su njihova trenutna postupanja u ovom slučaju i koja je njihova preporuka vrtićima za rad sa decom koja su drugačija i kojima je potrebna posebna pažnja, kako i koji su kriterijumi za utvrđivanje da li je dete spremno za kolektiv. Do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

