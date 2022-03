NE ZNAM KAKO SAM OSTAO ŽIV: Drecun otkrio da je tokom NATO bombardovanja bio ispod kasetnih bombi SNIMIO NEŠTO ŠTO SVE DOKAZUJE

Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije tokom vazdušne agresije NATO alijanse ubijeno je 2.500 civila, među njima 89 dece i 1.031 pripadnik Vojske i policije.

Za 11 nedelja svakodnevnih vazdušnih napada, NATO je izvršio 2. 300 udara na tadašnju SR Jugoslaviju i bacio 22. 000 tona projektila, među kojima 37. 000 zabranjenih kasetnih bombi i bombi punjenih obogaćenim uranijumom.

Formalno, naredbu je, bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, što je bio presedan, tadašnjem komandantu savezničkih snaga, generalu SAD Vesliju Klarku, izdao generalni sekretar NATO Havijer Solana.

Današnji gosti debate Pulsa Srbije bili su Veselin Šljivančanin, bivši oficir JNA i Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

- Moja sećanja je videla cela Srbija, ja sam izveštavao za RTS te 1999 sa snimateljem Tomislavom Gočijem. Krstareće rakete koje su padale na Prištinu smo mi snimili. Objavili smo snimke i slali smo. Moja sećanja idu do one izjave da treba da nas vrate u kameno doba. Zaista su hteli to da urade. Ubili su nam 89 dece. Bacali su nam grafitne bombe da bismo ostali bez struje. Rane su jako duboke. Oni su primenili neprimerenu i brutalnu silu prema nama. U mojoj rodnoj Surdulici su 11-oro dece ubili u jednom naletu. I niko nije obkavio ništa na zapadu. Bilo je potpuno zagađivanje zemlje, vode, vazduha - rekao je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

Milovan Drecun se prisetio i 1999. godine i to kako je jedva ostao živ, kao i da je napravio snimak koji dokazuje upotrebu kasetnih bombi.

- Ako se sećate onaj noćni snimak eksplozije preko 200 bombi i eksplozije to je moj snimak. Tu smo se kolega i ja našli ispod dve kasetne bombe sa pripadnicima Prištinskog korpusa na brdu iznad Gračanice. Kako smo preživeli, Božija volja, nije mi jasno. Imamo dokaz o upotrebi kasetnih bombi, koji sve dokazuje, pa Niš, Surdulicu... - dodao je Drecun sećajući se 1999. godine.

Voditelje Pulsa Srbije Milicu Marković i Miloša Anđelkovića zanimala su i sećanja Veselina Šljivančanina na NATO bombardovanje SRJ 1999. godine.

- Napadi na nas su počeli 1990/1991. Plaćali su Albance da ubijaju naše vojnike po kasarnama. Na vreme smo preduzeli sve mere da spasimo sve što može. Zamislite kada jednu zemlju napadne 13 najjačih zemanja NATO alijanse, a sve zemlje okolo daju svoj vazdušni prostor. Po Rezoluciji 1244 kosovo je u sastavu Srbije. Učestvovao sam u mnogim sukobima, pa sam morao da idem u zatvor i dokazao sam nevinost - rekao je u Pulsu Srbije Veselin Šljivančanin, bivši oficir JNA.

05:27 NATO 1999. BOMBARDOVAO I FARMU OVACA Ćerka ubijenog radnika prvi put o NEISPRIČANOJ TRAGEDIJI

