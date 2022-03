POMERENA GRANICA ZA VANTELESNU OPLODNJU: Neograničen broj pokušaja za roditelje do 45 godina

Na Vantelesnu oplodnju moćiće neograničen broj puta za prvo dete o trošku države roditelji do 45 godina. Pomeranje za dve godine odnosi se i za prvo i za drugo dete. Najnoviju vest o pomeranju granice za VTO saopštila je prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

- Imamo danas jednu novu vest za sve one koji žele putem vantelesne oplodnje da postanu roditelji a to je da je dosadašnja granica sa 43 pomerena na 45 godina i za prvo i za drugo dete - rekla je u Jutarnjem programu na Prvoj TV Radojević Škodrić.

Ona je dodala da je cilj da se u narednom periodu na uvođenju svih mogućih genetskih analiza.

foto: Printscreen TV Pink

- Ono što je u skladu sa demografskom politikom i dalje naš cilj jeste da ne samo da se rađa više dece, što na osnovu cifara možemo videti da se to dešava, već da se rađaju zdrava deca, na tome ćemo intenzivno sada raditi i voditi računa o genteskim svim analizama koje možemo da uvedemo o trošku države" - rekla je Škodrić u gostovanju.

Prema njenim rečima neke analize se već rade, a za sve trudnice koje su u porodici imale neku od retkih bolesti, radi se prenatalni skrining, tokom trudnoće ili postnatalni, kada se rodi dete.

- Ono što je Republički fond još uradio prošle godine to je da smo sklopili ugovor sa Institutom za molekularnu genetiku za istraživanje Univerziteta u Beogradu, da se rade najnovije, najsavremenije genetske analize i da se većina materija koja se do sada slala u inostranstvo, sada može da se uradi kod nas i to potpuno besplatno - kaže Škodrić.

Ona dodaje da će pored onih standardnih koji već postoje a to su su hormoni, razne mikrobiološke analize, u narednom periodu nastojati da uvedu što veći broj genetskih skrininga koje struka nalaže o trošku države.

Kurir.rs/Blic