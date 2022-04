JEZIVA ISPOVEST BIVŠEG SEKTAŠA: Tražili su od mene da ritualno ubijem svog rođaka NI DAN DANAS NE ZNAM KO SU TI LJUDI

Aleksandar Stičević iz Beograda podelio je svoje traumatično iskustvo sa sektom, na Pink televiziji, koje je doživeo još u detinjstvu.

Na početku je istakao da je sektama lakše da manipulišu inteligentnom osobom koja ima sujetu, utiču na slabosti i mane čoveka. Ispričao je sa kakvim se sve zahtevima sekte susretao i kako je na kraju uspeo da se izvuče iz njenih kandži.

- Najozbiljnije što su tražili od mene je da na ritualan način ubijem svog rođaka. Smatrali su da sam spreman. Osetio sam ogroman strah, jer nisam bio spreman. Bio sam dete, mislio sam da ću uspeti da pobegnem, da se izvučem - istakao je Aleksandar.

Aleksandar je ispričao i šta je počelo da se događa nakon što je odlučio da izađe iz sekte.

- Ja sam te ljude video, ali ni dan danas ne znam ko su ti ljudi, koristili su šifrovana imena. Instrukcije su mi davali preko četa u grupi. Onda su krenule pretnje, jer sam hteo da pobegnem. Ostavljali su poruke na sekretarici sa umrlicima, pratili me do škole, jednom su me izgurali sa puta.

Zahvaljujući udruženju koje se tada borilo protiv delvanja sekti, uspeo je da se izvuče, čak su mu dodelili i fizičku zaštitu.

- Mesec dana je trajala agonija i uznemiravanje. Na kraju, ispričao sam sve majci. Prijavljivali smo, ali policija tada nije imala nijedan zakonski okvir da reaguje. Pomoglo mi je jedno udruženje koje se borilo protiv delovanja sekti, dodelili su mi fizičku zaštitu. Pripadnici udruženja su bukvalno spavali kod nas u kući.

