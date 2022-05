AKO PROĐETE PRSTOM PREKO ČELA MILUTINA MILANKOVIĆA OSETIĆETE NEŠTO ČUDNO Jeremić objasnio kako da se sačuvate OPASNE PREVARE

U prvom tromesečju 2022. godine, u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan, otkriven je 1.300 komad falsifikovanih novčanica gotovog novca, objavila je Narodna banka Srbije.

Pored domaće valute, pronađeni su i falsifikati evra, kao i hrvatskih kuna.

foto: Kurir televizija

Ekipa Kurir televizije razgovarala je sa Miroslavom Jeremićem, direktorom Odeljenja za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca u Sektoru za poslove s gotovinom Narodne banke Srbije.

- Svaka novčanica na sebi ima više zaštitnih elemenata, čija je svrha upravo to da onemogući falsifikatora da napravi novčanicu koja bi mogla biti zamenjena za originalnu. Narodna banka Srbije na svom sajtu na delu novac ima jednu prezentaciju u kojoj su prikazane sve dinarske novčanice sa njihovim zaštitnim elementima, sa uvećanim elementima i odgovarajućim teksom - rekao je za televiziju Kurir Miroslav Jeremić, direktor Odeljenja za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca u Sektoru za poslove s gotovinom Narodne banke Srbije.

Jeremić je objasnio i neke od zaštitnih elemenata.

- Na primer, jedan od zaštitnih elemenata je duboka štampa. Prelaskom jagodicama preko čela na novčanici od 2.000 apoena, Milutina Milankovića videće se jedna hrapavost. može i noktom i jagodicama. Falsifikati obično nemaju duboku štampu i tu su glatki. Dalje, svaka novčanica ima vodeni žig. Ako podignete novčanicu ka izvoru svetlosti videćete u neobojenom delu portret koji odgovara glavnom motivu na novčanici. Pogledaste drugu i videćete razliku, jer čak i kada falsifikator pravi i imitira vodeni žig on to ne može da uradi uspešno, kao što je to napravljeno na originalnoj novčanici. Ima i drugih zaštitnih elemenata - kaže Jeremić.

foto: Kurir televizija

Jeremić je dodao da se najviše falsifikuje novčanica od 2.000 apoena u dinarima.

- Za prva tri meseca ove godine imali smo 1.300 lažnih novčanica. To su najčešće dinarski falsifikati, i to 1061 komad, a ovaj apoen od 2.000 dinara je najčešći, falsifikovan je u 900 komada. Građani treba da budu oprezni, ne samo kada primaju dolar, evro, švajcarski franak, već i kada su kune u pitanju - rekao je Jeremić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:14 MUŠKARAC BACAO NOVČANICE PO TEI TAIROVIĆ! Uvijala kukovima, izbacivala grudi, pa zaradila 500 €, hit snimak!