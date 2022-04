FK-3 NEMA NIKO U EU, ALI GA SRBIJA IMA Bjegović objasnio zašto je kineski sistem odbrane toliko moćan SRPSKO NEBO JE SADA SIGURNO

Vojska Srbije prikazala je danas na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" deo sposobnosti i novog naoružanja uz angažovanje više od 40 letelica i 300 borbenih sredstava, uključujući i sistem protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa FK-3, nedavno dopremljen iz Kine.

U aktivnostima na vojnom aerodromu u Batajnici učestvovalo je više od 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Sa kakvim naoružanjem raspolaže Vojska Srbije? Kakve su operativne sposobnosti Vojske Srbije u vazdušnom prostoru? Šta je kineski sistem FK-3?

Gost “Usijanja” bio je prof. Miroslav Bjegović sa Fakulteta za studije bezbednosti i general u penziji Luka Kastratović.

- Prvenstveno, Srbija je spremna na odbranu svoje zemlje i naroda. Građani svakako mogu osetiti da su sigurni i mi možemo biti zaista ponosni na sve ovo što smo videli danas. "Štit" govori o odbrambenim kapacitetima našeg prostora. Danas smo mogli videti jedno sadejsto srpske vojske. Mogli smo videti dinamički i statički deo.

Prof. Miroslav Bjegović sa Fakulteta za studije bezbednosti o9bjasnio je i zašto je koneski sistem FK-3 toliko poseban i moćan.

- Najzanimljiviji deo je bio kineski sistem odbrane FK-3. FK-3 je dogovoren 2019. godine. Onda se provlačilo kroz javnost kada će da bude isporučen. RAdi se o protivvazdušnom sistemu kratkog dometa. Ono što su njegove glavne karakteristike je to da može da gađa ciljeve i mete i da neutrališe do 100 km, a u vazduhu do 27 kilometara. Poseduje osmatrački radar koji uočava ciljeve već na daljinama do 250 kilometara. Ako je stacioniran u Beogradu on može da obuhvata prostore do polovine Hrvatske. Možemo da vidimo i osujetimo napade neprijateljskih letelica. Ne u smislu da se gađa taj cilj, već i da se reaguje. Služi za zaštitu našeg neba. Efikasno neutračiše avione, helikoptere, krstareće rakete, rakete vazduh - zemlja i dronova, ali se slabije koristi za dronove. Imamo, takođe, sistem Pancir S-1 koji se takođe nalazi u našem naoružanju i to je sistem kratkog dometa i koji je mnogo jeftiniji od kineskog FK-3.

Bjegović je istakao da je srpsko nebo sada mnogo sigurnije.

- Ono što sigurno možemo reći je da je naše nebo mnogo zaštićenije i mnogo sigurnije i da ovaj sistem predstavlja faktor odvraćanja. To je poruka i zašto je ovaj sistem nabavljen i da spada u odbrambene kapacitete. Onaj ko se razume u vojno naoružanje i opremu mislim da vidi i da je jasno čemu ovaj sistem služi. Ovaj sistem ne samo u reginonu, već ga nema niko ni na prostoru Evropske unije - ispričao je prof. Miroslav Bjegović sa Fakulteta za studije bezbednosti.

General u penziji Luka Kastratović osvrnuo se na istorijski aspekt naše vojne tehnike i naoružanja.

- Konačno posle 5. oktobra kada je izvršena reforma vojske, odnosno kada je vojska uništena, i konačno Srbija može da gleda uspravno i da bude takmac i da razvija naoružanje i bude sistem odvraćanja neprijatelja. Srbija ima veliku tradiciju. Godine 1912. Srbija je imala 12 aviona, to je jedna eskadrila. Godine 1916. Raka Ljutić je oborio austrougarski avion. Između dva svetska rata proizvodili smo avione, razune tipove klipnih aviona. Posle Drugog svetskog rata smo proizvodili i avione, tenkove... Bili smo u trendu i pratili smo vojnu tehniku poslednje generacije. Sada smo uspeli da vratimo ponos - rekao je u Usijanju general u penziji Luka Kastratović.

