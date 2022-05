OPASNO! U SRBIJI TRENUTNO NEMA PILULA ZA ABORTUS, žene ih nabavljaju u inostranstvu, A MOGU DA UMRU AKO IH PIJU NA SVOJU RUKU

Poražavajuću činjenicu da je abortus u Srbiji i dalje najčešći vid kontracepcije obelodanili su srpski lekari za Kurir, a prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" iz 2020. godine, u Srbiji su zvanično prijavljena 11.584 abortusa za godinu dana, mada se veruje da je ta brojka mnogo veća jer namerne prekide trudnoće rade i privatne klinike, a u ruralnim sredina i kojekakve babe po kućama.

U Srbiji je, inače, od 2017. godine bila dostupna pilula za abortus, koja je ujedno i najbezbednija, ali je sada trenutno nema.

Prof. dr Ana Mitrović Jovanović, načelnica dnevne bolnice u GAK "Narodni front", kaže za Kurir da se osim hirurški, abortus može uraditi medikamentno (lekovima) i instilacijom - ubrizgavanjem hipertonog rastvora u plodovu vodu, što izaziva kontrakcije i spontani pobačaj.

- 11.584 abortusa izvršena u Srbiji 2020. godine - 6.060 abortusa izvršeno na severu države - 5.524 abortusa izvršena na jugu države - 7.025 žena je abortiralo u braku - 2.045 žena je abortiralo van braka - 2.514 žena s nepoznatim statusom veze je abortiralo

- Kod svih pacijentkinja koje žele prekid u ranoj trudnoći (do sedme nedelje) savetuje se prekid trudnoće lekovima (ukoliko nema kontraindikacija), s obzirom na to da kod ove procedure nema anestezije, invazivnih procedura i primene antibiotika, a komplikacije su ređe pa se tako čuva reproduktivno i opšte zdravlje žene.

Ona dodaje da su medicinske kontraindikacije za abortus lekovima (kombinacija antiprogesterona i prostaglandina) problemi s porfirijom u porodici (poremećaj metabolizma), problem s nadbubrežnom žlezdom, težak oblik astme, kao i teški poremećaji funkcije bubrega i jetre.

- Kod ove intervencije - medikamentoznog prekida, pacijentkinji se radi pregled u dnevnoj bolnici GAK "Narodni front" i konstatuje da li je trudnoća u materici i kolika je starost trudnoće, a zatim se s njom obavlja razgovor i ukazuje na sve aspekte prekida trudnoće, kao i da se pacijentkinja pokuša odgovoriti od abortusa ukoliko nije sigurna u svoju odluku. Ako se iz razgovora zaključi da nema pomenutih medicinskih kontraindikacija za ovaj način prekida trudnoće, pacijentkinji se daju lekovi, koje popije (antiprogesteron), posle čega odlazi kući, da bi se za 48 sati vratila na kliniku, kad dobija drugi lek (prostaglandin) i na klinici provodi tri do četiri sata, jer u tom periodu se očekuju jači bolovi i obilnije krvarenje. Posle toga ide kući i dolazi na kontrolu za tri nedelje. U narednim danima ima krvarenje koje je kao obilniji menstrualni ciklus.

Prof. dr Ana Mitrović Jovanović kaže da su oni prva ustanova koja je zvanično pre pet godina uvela ovaj metod uz korišćenje zvaničnih i odobrenih lekova za ovu jasno definisanu proceduru, sa ciljem da se zaštiti zdravlje pacijentkinja i pomogne im se da reše svoj problem.

foto: Printscreen RTS

- Nažalost, već više meseci ne možemo da radimo ovu proceduru jer na tržištu u Srbiji nema ovih lekova u legalnom uvozu (firma koja je uvozila je izgubila dozvolu jer blagovremeno nisu predali potrebnu dokumentaciju za obnovu dozvole). Agencija za lekove nam pomaže da prevaziđemo nastali problem i da se ubrza mogućnost da lekovi koji su provereni i koji imaju odobrenu indikaciju za medikamentozni abortus budu dostupni našim pacijentkinjama - objasnila je i dodala da je cena tog prekida bila 25.000 dinara.

Agenciji za lekove obratili smo se s pitanjem da li će tog leka uskoro biti ponovo u Srbiji, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.

Abortus može biti fatalan žKomplikacije najčešće kod hirurškog prekida Ginekolog prof. dr Ana Mitrović Jovanović kaže da svaki prekid trudnoće nosi rizik od komplikacija, koje u retkim slučajevima mogu biti i fatalne po pacijentkinju, ali su komplikacije češće kod hirurškog prekida. - Pacijentkinja može imati i komplikacije poput: infekcije, krvarenja, potrebe za ponovnom revizijom zbog zaostalog tkiva, povrede organa, materice, bešike, creva, krvnih sudova i oštećenje kvaliteta grlića posle mehaničke dilatacije kod hirurškog prekida, zapaljenja sluzokože materice, jajovoda, jajnika, pelvičnu inflamatornu bolest, sterilitet, sepsu, šok... - rekla je dr Mitrović Jovanović i dodala da ukoliko posle abortusa (bez obzira na metod) pacijentkinja ima krvarenja koja su obilna, bolove, temperaturu i bilo koje druge tegobe, treba bi da se javi na kliniku u dežurnu službu odmah.

Prema rečima naše sagovornice, ono što najviše zabrinjava jeste to što neke žene koje žele da abortiraju pomoću pilule, pošto je trenutno nema u Srbiji, nabavljaju je iz drugih zemalja i tako ugrožavaju sebe.

foto: Shutterstock, Profimedia

- Svesni smo činjenice da na svoju odgovornost pacijentkinje lekove nabavljaju u zemljama u okruženju i koriste ih za ovu namenu. Način ulaska tih lekova u Srbiju mimo zvanične procedure ugrožava sve one koji pribegavaju ovom metodu i apelujemo da to ne rade. Primena ovih lekova bez lekarske kontrole može ugroziti zdravlje, dovesti do problema s disanjem, gastrointestinalnih tegoba, jakih bolova i povraćanja, problema s krvarenjem i iskrvarenjem. Ukoliko ginekolog nije procenio da li je trudnoća u materici i da li je starost trudnoće adekvatna te da je primena lekova bezbedna, odnosno s minimalnim rizikom, pilula može ugroziti i život, recimo ako se radi o vanmateričnoj trudnoći, a pacijentkinja popije samoinicijativno ove lekove.

Suzana Trajković

