USTAŠE TOTALNO POLUDELE: SRBI SU KRIVI ŠTO JE AUSTRIJA ZABRANILA SKUP U BLAJBURGU! Idioti sa slovom U i dalje veličaju zločince!

Potomci ustaša i oni koji veličaju Nezavisnu Državu Hrvatsku pod čijim su okriljem počinjeni neki od najsvirepijih zločina ne samo u Drugom svetskom ratu, već u celokupnoj svetskoj istoriji, okupili su se pre dva dana u Udbini da bi obeležili 77. godišnjicu, kako je nazivaju, "blajburške tragedije".

I ta šaka jada (prema pisanjima hrvatskim medija bilo ih je oko 500) okrivila je Srbe zbog odluke austrijskih vlasti da im (napokon!) zabrani da u Blajburgu defiluju u zloglasnim crnim uniformama, da propagiraju zločinačke ideje koje su sprovođene nad pre svega srpskim stanovništvom a kojih su se gnušali čak i Hitlerovi vojnici koji su ubijali 100 Srba za jednog svog poginulog.

Austrija je godinama dopuštala da se na Lojbaškom polju pokraj Blajburga okuplja i po 20.000 onih, teško je reći ljudi, kojima bi, da je istinske pravde na ovom svetu, zauvek bilo zabranjeno da na bilo kom mestu na planeti istaknu slovo U i šahovnicu sa prvim belim poljem pod kojima su činjeni nu ne tako davnoj prolosti najgnusnija ubistva srpske nejači i vršeno etničko čišćenje. Hrvatske ustaše su jedine u celoj okupiranoj Evropi imale logor za decu!

Kladili se ko može više Za noć zaklao 1.350 ljudi Zabeleženo je da su ustaški zlotvori u logorima se takmičili ko će više Srba, Jevreja i Roma da pobije. U knjizi bivšeg logoraša dr Nedeljka Zeca "Otpor u žicama jedan od koljača Žile Friganović se ispovedio piscu, koji je ujedno i psihijatar: Pero Brzica foto: Arhiva - Ti se sećaš kad je u avgustu bio veliki nastup u logoru i kad je Jere Maričić poslao oko 3.000 u Gradinu na klanje. Tada smo Pero Brzica, Zrinušić, Šipka i ja opkladili se ko će te noći zaklati najviše logoraša. Otpočelo je klanje, i ja sam već posle jednog sata po broju zaklanih daleko odmakao od ostalih. Obuzeo me te večeri neki neobični zanos, činilo mi se kao da sam na devetom nebu, nikad u životu nisam osetio takvo blaženstvo, i već posle nekoliko sati bio sam zaklao 1.100 ljudi, dok su ostali jedva stigli da zakolju 300 do 400 - pričao je Friganović. Ustaški zločini su zaprepastili čak i Nemce foto: Arhiva Ali u monstruoznoj opkladi pobedio je (kako ova reč pobeda strašno zvuči) Petar Brzica sa 1.350 ubijenih "srbosjekom": - Pero Brzica je pobedio jer je zaklao 1.350 logoraša i ja sam mu bez reči platio opkladu. Mnogo je fotografija na kojima su zabeleženi ustaški zločini, a jedna od njih je i ona na kojoj su ustaša Miško Ratković i njegov drug nasmejani nakon masovnog klanja Srba u leto 1941. godine.

I napokon je Austrija uradila ono što je morala odavno - zabranila je idiotima, a kako ih drugačije nazvati, da obeležavaju godišnjicu smrti zlotvora koji su bežali ka britanskim jedinicama od partizanskih boraca kako bi izbegli da odgovaraju za svoj krvavi pir.

ORF: NAJALJIVALI KAO CRKVENI DOGAĐAJ A BIO SUSRET NACISTA

Austrijska nacionalna televizija ORF prenela je 24. novembra vest da "Austrija ubuduće zabranjuje hrvatsku revizionističku manifestaciju u Blajburgu". ORF u izveštaju navodi da je "ustaški susret u Blajburgu zauvek istorija", kao i da ce Vlada u sredu proglasiti zabranu posle mnogih godina kritika.

- Taj skup je uvek najavljivan kao crkveni događaj, dok se u stvarnosti radilo o susretu starih i novih nacista koji su se okupljali da slave fašisticki ustaški režim - stajalo je u izveštaju ORF.

Dr Gideon Grajf Ustaše su decu ubijali udarcima maljem u glavu U Jasenovcu je na najsvirepiji način ubijeno najmanje 700.000 ljudi, rekao je profesor dr Gideon Grajf, glavni istraživač Instituta za holokaust "Šem olam" u Izraelu, koji je radio studiju "Jasenovac, Aušvic Balkana", a preneli mediji 2019. godine. On je u intervjuu za jedan beogradski list opisao do detalja na koji su način ustaše Ante Pavelića ubijali logoraše u Jasenovcu. U svojoj knjizi je otkrio 57 načina koji su korišćeni za ubijanje u Jasenovcu. foto: Arhiva - Brojke su važne, svaki život je važan, ali treba da govorimo o patnjama žrtava. Oni su bili mučeni, ponižavani, patnja je bila bez ograničenja, beskrajna. Ja to isto kažem i o žrtvama holokausta. Pre nego što su ubijani, oni su toliko strašno patili, a to je bilo namerno - rekao je Grajf. Ovo su neki od načina na koje su ustaše ubijale i mučile Srbe: 1. Davljenje u reci 2. Trovanje cijanidom 3. Ubijanje čekićem 4. Ubijanje maljem 5. Ubijanje sekirom 6. Ubijanje srpom 7. Vešanje 8. Odsecanje glave 9. Masovno ubijanje "srbosijekom" 10. Gušenje rukama 11. Prerezivanje grkljana 12. Probadanje nožem do smrti 13. Vađenje srca iz žrtve 14. Ustreljavanje 15. Premlaćivanje na smrt 16. Ubijanje trudnica strujom 17. Bacanje živih žrtava u jame 18. Spaljivanje žive žrtve (polivanje benzinom) 19. Masovno spaljivanje u pećima Srbosijek foto: Arhiva 20. Nabijanje na kolac 21. Kuvanje živih u kazanima za sapun 22. Vađenje organa iz živih žrtava 23. Dranje kože žrtvama 26. Gaženje do smrti 27. Ukucavanje eksera u glavu 28. Kopanje očiju 29. Odsecanje testisa 34. Nabijanje eksera pod nokte 35. Okivanje nogu logoraša bukagijama (gvozdenim lancima) 36. Pregorevanje žrtve lemilicom 37. Vađenje fetusa iz stomaka trudnih žena Ustaške žrtve foto: Arhiva 38. Silovanje i nabijanje na kolac 39. Silovanje i odsecanje dojki 40. Silovanje i stavljanje živih pacova u genitalije 41. Razbijanje dečje glave o zid 42. Razbijanje dečje glave maljem 43. Nabijanje dece na bajonet

Austrijskim gledaocima je objašnjeno "da se na godišnja okupljanja dolazilo sa fašističkim simbolima na zastavama i majicama, okupljalo se na hiljade desnih ekstremista, s njima zajedno izmešani pripadnici hrvatske crkve i države".

Miško Ratković i njegov drug se smeju krvavih lica i ruku nakon klanja Srba foto: Arhiva

- Veliki deo žrtava pobijenih u masakru 1945. su bili ustaški vojnici. Fašističko-teroristička ustaška država bila je na strani Hitlera, držala je koncentracione logore. Na skupu u Blajburgu su zločini ustaša slavljeni ili prećutkivani - dodao je ORF.

BEČ JE 2. NAJVEĆI SRPSKI GRAD

Pokrovitelj ovogodišnje komemoracije u Udbini bio je Hrvatski sabor, a izaslanstvo su predvodili predsednik Gordan Jandroković i potpredsednik Ante Sanader. Predsednik Hrvatskog društva političkih zatvorenika iz Osijeka Ivo Tubanović rekao je da je to katastrofa i "da se pita ko su Austrijanci da nama drže lekcije".

- Nije u redu, nije civilizacijski, mi smo hrišćani i vernici. Ako je bilo provokatora, njih ke trebalo sankcionisati, to su bili plaćenici koji su za 100 evra nosili te kape i majice - rekao je za Jutranji list Tubanović, koji je na glavi nosio domobransku kapu, kaže, kao uspomenu na oca domobrana.

Olga Foglauer Okupljanja u Blajburgu su nacističko delovanje Austrijski Zeleni već decenijama kritikovali su ustaška okupljanja u Blajburgu. - Mislim da smo u Austriji i Koruškoj premalo obraćali pažnju na to kakav revizionizam se tu zbivao i koji se prostor davao neonacisticčkim i desno ekstremističkim grupacijama - rekla je ranije Olga Foglauer iz stranke Zelenih. Ovako su obeležavali u Blajburgu ranijih godina foto: YouTube prtscr / Menschenrechte 18 Nakon odluke parlamenta, za koju su glasale sve stranke osim Slobodarske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije je ovlastilo grupu specijalista za istorijsku i pravnu procenu hrvatskog skupa u Blajburgu. Rezultat njihove procene je da hrvatska komemoracija u Blajburgu krši austrijski zakon kojim se zabranjuje nacističko delovanje i propaganda. Ustaški pokolj u selu Miloševići 1942. foto: Privatna Arhiva - Član 9 austrijskog Državnog ugovora iz 1955. zabranjuje nacionalsocijalističko delovanje, ali i fašizam u svakom obliku. Godišnja okupljanja u Blajburgu potpadaju pod taj član - objasnila je Olga Foglauer.

Ivo Markulin došao je iz Zadra. U Blajburgu je, piše Jutarnji, prvi put bio 1984. i tu je tradiciju je s prekidima održavao do danas. Išao je u spomen, kako kaže, na četvoro članova bliže familije ubijenih u Zagrebu. Smatra da bi se ovo obeležavanje trebalo održavati u Blajburgu, ali da zabrana nije do austrijskih vlasti, nego do "hrvatskih jugokomunista i Srba", dodajući "da je Beč najveći srpski grad nakon Beograda".

