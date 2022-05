KAKO IZGLEDA KONTRADIVERZIONI PREGLED U ŠKOLI Direktor o proceduri u prvim trenucima po dojavi! DA LI SU DECA BEZBEDNA U DVORIŠTU

BEOGRAD - U više od 100 škola u Beogradu juče su prispele dojave o bombi, nakon čega je nastava prekinuta, a potom nastavljena u pojedinim obrazovnim ustanovama gde su kontradiverzione ekipe završile preglede.

Dojava o bombi stigla je i u osnovnu školu "Kneginja Milica" na Novom Beogradu, čiji direktor Darko Eger, rukovodilac aktiva osnovnih škola na Novom Beogradu, objašnjava kako izgleda sama procedura i šta je za decu u tom momentu bajbezbednije.

Kako je za Blic objasnio Eger, tokom jučerašnjeg dana samo prvi čas u prepodnevnoj smeni u njihovoj školi nije mogao da se odvija normalno, jer su kontradiverziona jedinica brzo odradila kontrolni pregled kod njih, dok je ostalo još škola na Novom Beogradu koje čekaju isti.

- Današ naša škola radi sasvim normalno, juče smo među prvima u gradu prošli kontradiverzionu kontrolu. Nije bilo nikakvih eksplozivnih naprava, niti sredstava koji ugrožavaju bezbednost - kazao je Eger.

Eger je rekao kako su škole sa teritorije Novog Beograda juče dobile mejl u kom je bilo jasno naznačeno da su postavljene eksplozivne naprave, te da je procedura u takvoj situaciji da je svaki direktor ovlašćen da se u prvom trenutku, čim do dojave dođe, obrati MUP-u, podnese prijavu i odgovarajuću dokumentaciju, i da juče to i učinio.

Na pitanje kakve su procedure propisane pošto su u pojedinim školama deca bila u dvorištu dok je trajao pregled, on je rekao da svaka škola za sebe uređuje proceduru u hitnim situacijama jer su i objekti škola različiti i da se deca šalju van dvorišta ako za to postoji mogućnost.

- U tim trenucima važno je reagovati brzo i smireno. Juče je dojava stigla pre početka nastave, ali je mnogo dece već bilo u školi i u dvorištu. Posebno je važno manju decu, iz nižih razreda, evakuisati bez panike kako se ne bi uplašili i doživeli traumu - ističe Eger.

Kontradiverzione ekipe su prvo ulazile u zgrade, pa su potom pregledale dvorišta, kaže Eger.

On je naglasio da u je u situacijama kada je zbog blizine ulice ugrožena bezbednost dece odlučeno da ona ostanu u dvorištima i to mlađa deca od prvog do četvrtog razreda, a da je za stariju decu odlučeno da čekaju između zgrada, van dvorišta.

Direktor Eger je kao kjučni problem istakao što se odavno ne uči o bezbednosti u školama, od kada nema predmeta o bezbednosti i zaštiti i da se nastavnici trude da u okviru drugih predmeta decu nauče da moraju da pregledaju stvari oko sebe i da ako uoče nešto sumnjivo obavezno prijave dežurnom nastavniku.

foto: Printscreen/Instagram

Eger je istakao i kako izgleda sam pregled kontradiverzionih ekipa koje dolaze u sastavu od dvoje - troje ljudi. Neke imaju pse, a neke senzore i tokom pregleda otvaraju svaku prostoriju i ormarić.

- Kontradiverzione ekipe dolaze u sastavu od dvoje do troje ljudi. Bili su izuzetno detaljni, svaki ormarić i svaku klupu su gledali - rekao je Eger i dodao da sama procedura provere dugo traje jer su škole velike površine, neke imaju i do 10.000 kvadrata.

- Logično je da će to biti obiman i dugotrajan posao, posebno jer se pregled obavljao veoma detaljno - zaključuje Eger.

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je jutros da će se zbog dojava o bombama u školama model nastave prilagođavati i da će tamo gde je situacija bezbedna deca pohađati nastavu neposredno, a da će u školama koje nisu pregledane roditelji biti obaveštavani da će se nastava odvijati na daljinu.

Kurir.rs/Blic