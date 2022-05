SRBI NA PRETNJE BOMBAMA REAGOVALI HUMOROM I INATOM Analitičar otkriva da IPAK treba da brinemo JER JEDINI NA BALKANU IMAMO OVO

Mejlovi sa pretećim sadržajem stižu već nekoliko dana. Juče nešto pre 16 časova stigao je novi preteći mejl u kome se navodi da je postavljen eksploziv na čak 45 lokacija u Srbiji. U njemu je navedeno da je napravljeno 500 kilograma plastičnog eksploziva, te da će sve bombe eksplodirati oko 17 sati.

Sve lažne dojave o podmetnutim bombama upućene su sa servera u inostranstvu.Pretpostavka je da je reč o vidu pritiska na našu zemlju zbog neuvođenja sankcija Rusiji.

Novinarka Kurir televizije Aleksandra Orlić razgovarala je sa Savom Stambolićem, analizičarom iz Centra za društvenu stabilnost.

- Ovo jeste ozbiljna pretnja. To sigurno ima veze sa Ukrajinom. Što je sigurno to je da ovakve reakcije imaju za cilj da stvore nepoverenje u državu i paniku u samom stanovništvu. Vidimo da se to nike desilo. Naš narod je otporan na ovakvu vrstu napada, i na ovako nešto reaguju nekom vrstom humora i inata. Što je vrlo vidljivo - rekao je Sava Stambolić, analitičar iz Centra za dru[tvenu stabilnost.

Stambolić ističe da Srbija jedina na Balkanu ima data centar koji čuva ogroman broj podataka u digitalizovanom obliku.

- Ali, moramo da brinemo. Treba podsetiti da imamo mnogo digitalizovano. Ne bih našim neprijateljima da nabrajam šta je sve digitalizovano. Važno je da imamo da kao država imamo jednini na Blakanu data centar, gde firme mogu da iznajme prostor i čuvaju podatke. Mi, svakako, imamo mogućnost da se branimo - istakao je Sava Stambolić.

