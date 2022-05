ČIST RAČUN - DUGA LJUBAV: Predbračni ugovor postaje HIT MEĐU MLADIMA u Srbiji, tako štite ono što steknu u slučaju razveda (FOTO)

Nakon što je korona popustila, u Srbiji je u punom jeku krenula sezona svadbi, a s njom se intenziviralo potpisivanje prebračnih ugovora, koji su sada kod mladih postali apsolutni hit!

foto: Profimedia

Ranije je u medijima pisano da je teniserka Ana Ivanović potpisala predbračni ugovor s Bastijanom Švajnštajgerom, kao i pevačica Aleksandra Prijović, koja je udata za Filipa Živojinovića. Oni ove navode nisu osporili.

Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2020, u Srbiji je te godine zaključeno 23.599 brakova, a razvedeno 8.687.

O tome koliko je predbračnih ugovora zvanične statistike nema, a iz Javnobeležničke komore Srbije za Kurir su rekli da se evidencija o tome ne vodi.

Praksa pokazala Muškarci uglavnom traže predbračni Advokat Tanja Simović za Kurir kaže da u traženju predbračnih ugovora prednjače muškarci. - Definitivno, kako je praksa pokazala, muškarci su ti koji više iniciraju potpisivanje bračnih ugovora. U našem društvu oni bolje zarađuju, na plaćenijim su i boljim radnim mestima, često su i privatnici. Posvećeni su sticanju, dok žena deo života posveti rađanju i odgajanju dece, pa tako i muškarci dolaze do toga da, kako više rade i stiču, i potpisuju predbračne ugovore.

Iako se u brak ulazi uz reči matičara da je imovina stečena u braku zajednička, ipak je sve više onih koji se odlučuju da potpisima kod notara osiguraju ono što će u braku da steknu, čime poništavaju matičareve reči.

foto: Privatna arhiva

Stručnjaci su mišljenja da nije loše misliti unapred za slučaj da zajednica ne uspe.

Advokatica Tanja Simović za Kurir kaže da je ovaj trend među mladima sve zastupljeniji i da to, ističe, rade svi pametni ljudi.

- Parovi se unapred dogovaraju kako se imovina deli ako dođe do razvoda. Taj ugovor sklapaju za budućnost, jer ne znaju šta ih čeka. Element zbog kog se sklapa ugovor je buduća imovina iliti ono što par zajedno stekne u braku. Ono što je prethodno stečeno ili se pak nasledi ne podleže ovom ugovoru.

- Dešava se da jedan od supružnika mnogo zarađuje, a drugi troši. Normalno je da onaj koji stiče želi da obezbedi svoju imovinu - kaže Simovićeva i dodaje da je procedura vrlo jednostavna:

- Par koji želi da sklopi bračni ugovor dolazi kod advokata, koji ga sačinjava, a potom idu kod notara, gde ga overavaju. Kako Kurir saznaje, cena bračnog ugovora u Srbiji kreće se od 300 do 1.500 evra, u zavisnosti od vrednosti koje su predmet ugovora. Naša sagovornica ističe da je to pametna odluka, s obzirom na to da, ako do razvoda dođe, imovinski sporovi mogu da traju godinama.

Psiholozi odgovaraju Ima li ljubavi ako se potpisuju ugovori? Socijalni psiholog Vesna Tomić mišljenja je da je ljubav na mestu gde treba da je ima i da je, ako je ima, predbračni ugovor nimalo ne remeti. - Na Zapadu je normalno potpisivanje predbračnog ugovora i testamenta, a očigledno je da trend bračnih ugovora polako ulazi i na vrata naše zemlje. Taj papir je prevencija potencijalnih problema koji uvek mogu da iskrsnu ako se poremeti porodična struktura, i sa psihološkog stanovišta. Ovo je korak u pozitivnom smislu jer se menjaju tradicionalne vrednosti u pravom smeru - rekla je Tomićeva. Psiholog Radmila Vulić Bojović saglasna je da ljubav nije u direktnoj vezi s tim papirom, koji je doskora bio tabu. foto: Privatna arhiva - Ljubav ne isključuje potrebu za racionalnim pristupom. To je način da se partneri zaštite i definišu svoje odnose. U početnim fazama veze su povučeni osećanjima, ali je bitno sagledati racionalni aspekt, ne samo zbog pravne zaštite već i zbog boljeg definisanja njihovog odnosa. Odnosi su sami po sebi komplikovani, a razgovor i dogovor su ključ svega, posebno o stvarima koje bi mogle da budu sporne, a posebno sklapanje bračne zajednice - rekla je Vulić Bojović.

- Ljudi sebe tako lišavaju stresa ako im brak ne uspe. Inače, u poslednje dve godine praksa je da, kada bračni par kupuje stan, oboje moraju odmah da se izjasne da li je u pitanju zajednička ili posebna imovina. To je novonastala praksa s kojom u budućnosti nema sporova. Starateljstvo nad decom, kaže naša sagovornica, nikako ne može biti deo bračnog ugovora.

Ovako je u svetu: U ugovoru se garantuje seks i traže pare za prevaru

Sve ono što možete videti i čuti, a da dolazi mahom iz Holivuda kao trend, u našem pravnom sistemu ipak ne pronalazi mesto. Tako banalni primeri poput onoga da "supružnik ne sme da se ugoji određeni broj kilograma u toku bračne zajednice" kod nas ne postoje. Bar ne za sada.

Ali na Zapadu toga svakako ima. Evo nekoliko primera:

- Dženifer Lopez je, kada se udavala za Bena Afleka, zahtevala da on potpiše predbračni ugovor u kojem je jedna od stavki bila da će morati da imaju seks više od četiri puta nedeljno.

foto: Profimedia

- Bijonse i Džej Zi bili su u vezi godinama pre nego su se odlučili za brak. Bogati reper ugovorom se obavezao da će uplatiti po pet miliona dolara svojoj supruzi za svaki porođaj, a u slučaju razvoda ona će dobiti po milion dolara za svaku godinu dana braka.

foto: Profimedia

- Nikol Kidman je odlučila da se osigura pre braka da bi njen suprug Kit Urban "ostao na pravom putu". Novac joj nije bio bitan, već sigurnost da se on više neće drogirati. U ugovoru je pisalo da će, ako on bude konzumirao narkotike, odmah poništiti brak.

foto: Profimedia

- Kada se Džesika Bil udavala za Džastina Timberlejka, jedino što ju je zanimalo je prevara. Naime, pre braka je on nju prevario s glumicom Olivijom Mun, zbog čega je Džesika zahtevala da u braku dobije pola miliona dolara odštete ako ponovno poklekne pred čarima druge žene.

foto: AP/Jordan Strauss

Suzana Trajković