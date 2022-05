SRBI, NE GINE VAM SKUPLJI ODMOR! Ko je platio avans za letovanje, mora da doplati za čarter-let! CIFRE ĆE SE ZNATI SVAKOG MESECA

Iako mnogi putnici koji su avansno uplatili 20, 30 ili 40 odsto iznosa letovanja misle da im je time zagarantovana ugovorena cena aranžmana, to nije slučaj kada je u pitanju cena prevoza, pogotovo avionom!

Naime, Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencije Srbije Juta, objašnjava za Kurir da će svi koji putuju avionom na odmor morati da doplate za let zbog poskupljenje avio-goriva, a oni koji imaju unapred uplaćene aranžmane o iznosu doplate biće obavešteni mesec dana ranije.

- Za letovanja u junu doplate za Grčku su oko 30 evra, za Španiju, Italiju i Tursku 40 evra i za Egipat 50 evra - kaže Seničić i dodaje da su nekim danima stvarne doplate za Egipat i 70 evra, ali da deo troška preuzimaju same agencije.

- Kolike će biti doplate za letovanja u julu, znaćemo već 10. juna i moći ćemo da garantujemo da se te takse neće menjati - rekao je Seničić i objasnio da to što je putnik uplatio avans po određenoj ceni nema veze s cenom goriva.

- Avans garantuje da neće biti rasta u povećanju cene aranžmana, ali takse za gorivo nemaju nikakve veze s tim. Svaka agencija predugovorno obaveštava putnika o tome da ako dođe do poremećaja na tržištu, može doći do promene cene goriva i potražnje doplate za čarter-let - rekao je on i dodao da je to neprijatnost i za putnike i same agencije, zbog čega su se s nacionalnom avio-kompanijom dogovorili da cene usklađuju na mesec dana.

Seničić kaže da su se usled poskupljenja avio-goriva povećale cene zakupljenih čarter-letova, pa su turističke agencije potpisala anekse ranijih ugovora sa avio-operaterom koji podrazumevaju doplatu za gorivo.

Revolt putnika Ko otkaže aranžman - plaća penale Aleksandar Seničić ističe da su neki putnici već izrazili želju da otkažu letovanje revoltirani promenama cena. - Ljudi treba da znaju da ne mogu da insistiraju da putuju po starim cenama jer na to jednostavno ne utiču same agencije. Mi let moramo da platimo. Oni koji otkažu u periodu kraćem od 45 dana pre samog puta imaju neke penale pri povratu novca, a oni koji otkažu ranije mogu to da urade bez problema, jedini trošak biće im nekoliko hiljada dinara za troškove minimalne administrativne takse - rekao je Seničić. - Cena leta bazira se na berzanskoj ceni avio-goriva na dan kada se ugovara čarter. Sada kada je poskupelo gorivo, i to ne samo na pumpama već i avio-gorivo, čija se cena formira slobodno na tržištu, došlo je do podizanja cena avio-prevoza - objasnio je naš sagovornik, koji podseća da ovo nije prvi put da se traže doplate za let i da cene osciliraju:

- Već smo imali situaciju da su agencije zbog cena goriva, koje nisu bile na istorijskom maksimumu kao danas, morale da potražuju od putnika doplatu po 15 evra. Onda se dešavalo da na dan puta trošak tog dodatnog goriva bude samo osam evra, pa su agencije vratile putnicima po sedam evra.

