ČEKA NAS PAKLENI VIKEND! Subota će biti NAJTOPLIJI dan do sada, evo kad nam stižu PLJUSKOVI s grmljavinom!

Meteorolozi poručuju da će vikend pred nama biti topao, naročito subota, koja će biti najtopliji dan u ovom periodu. Meteorolog Đorđe Đurić kaže da se "u noći između petka i subote dolazi neoblačenje iz oblasti Alpa do severozapada Srbije koje će doneti kišu, pljuskove i grmljavinu".

- Ovaj oblačni sistem sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u subotu ujutro i tokom dela prepodneva premeštaće se preko severa i zapada Srbije dalje na istok, ali već sredinom dana uslediće razvedravanje, pa će posle podne u većem delu Srbije biti sunčano - kaže Đurić i dodaje da se kasnije posle podne na jugozapadu Srbije očekuje jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, piše Blic.

foto: Zorana Jevtić

Ujutro i pre podne duvaće južni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Prema sredini dana zbog prodora oslabljenog hladnog fronta, vetar će biti u skretanju na umeren severozapadni, koji će u svim predelima duvati u toku poslepodneva. Minimalna jutarnja temperatura biće od 13 do 19°C, u košavskom području i u Beogradu do 21°C, a maksimalna dnevna biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 33°C.

U nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, ali za dva do tri stepena prijatnije u odnosu na subotu. Nešto više oblaćnosti biće u Vojvodini. Duvaće severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne biti umeren, na istoku Srbije jak. Maksimalna temperatura od 28 do 32°C.

U ponedeljak i u utorak u većem delu Srbije pretežno sunčano, posle podne uz jači razvoj oblačnosti, pa će ponegde biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim i u planinskim predelima. Maksimalna temperatura biće od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C.

Kurir.rs/Blic