OVAKO JE NAJPOZNATIJI SVETSKI ŠPIJUN DUŠKO POPOV DOSPEO U MI6 Stručnjaci otkrili kako je vrbovan VIDELI SU JEDNU NJEGOVU REAKCIJU

Koliko god da je rad obaveštajnih službi tajan i strogo kontrolisan posao, u javnosti ipak postoje informacije koje razotkrivaju delovanje najmoćnijih špijuna sveta. Kao služba koja se, kako se navodi, od početka 20. veka posebno interesovala za prostore Zapadnog Balkana i nekadašnju SFRJ je čuvena britanska služba MI6.

foto: Shutterstock

Postoje navodi da je ova tajna služba umešala prste još 27. marta 1941. godine kada je izazvan puč zbog potpisivanja Trojnog pakta, da je zatim učestvovala u rušenju SFRJ, ali i da su imali plan da likvidiraju nekadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića, po sličnom scenariju po kom je stradala britanska princeza Dajana.

foto: Profimedia

Kako rade tajne službe? Koje su najuticajnije u svetu? Koja je uloga čuvenog MI6 na našim prostorima?

Gosti Usijanja bili su Ljuban Karan, pukovnik KOS u penziji i Nikola Antić, Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

foto: Kurir Televizija

- Duško Popov koji je jedan od sinonima svetske obaveštajne aktivnosti, mnogi tvrde da je on bio jedna od inspiracija za filmove o Džejmsu Bondu, znači bio je jedna eminencija obaveštajna. E sad, pitanje je kako je on ušao u obaveštajni rad. Recimo, on je bio iz imućne porodice i školovali su ga u inostranstvu, u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj i u Nemačkoj je tamo bio baš u vreme brogona Jevreja i kada su Nemci ili nacisti pravili haos prema Jevrejima. Imao je odbojnost prema tome, a čak je dospeo zbog toga i u zatvor. Gestapo ga je saslušavao. On je imao jednog prijatelja sa kojim se zbližio. I iz zatvora ga je izvukao otac preko svojih veza i bili su u Dubrovniku u to vreme. I on je počeo neku advokaturu u Dubrovniku, da bi ga pozvao drug iz Nemačke. Poslao mu telegram da se nađu u Beogradu. U njemu je otprilike pisalo da je on našao najbolji način da se bori protiv fašizma, da je pristao da radi za nemački Abver, to je vojno obaveštajna služba nacističke Nemačke, i rekao mu je da će raditi za Abver, ali da će iskreno raditi za Britance. I pozvao ga da se i Popov priključi akciji. I Popov je pristao. Ali, odmah je otišao u Britansku ambasadu u Beogradu. Tamo je još u to vreme postojao punkt MI6 službe. Bila je maskiran pod pasoškim odeljenjem. Oni su sa njim razgovarali, malo im je bilo sumnjivo prvo, ali je kasnije počeo da radi. Znači još u to predratno vreme su oni bili prisutni u to vreme - ispričao je Ljuban Karan.

foto: Profimedia

Karan je ispričao i kako vrbuju ljude za službu.

- Oni vrbuju ljude tako što uvek vole da idu na one glavne igrače u nekim događajima - rekao je Karan.

foto: Kurir Televizija

- Možete to da vidite po izjavama samog Vinstona Čerčila koji je, kažu, u nekim novinama izjavio da Srbi nemaju mnogo razloga da se busaju u junačke grudi za 27. mart, kako je on pričao, zato što je Britanija taj puč platila parama, i onda su naveli koliko je para dobio koji list za plasiranje njihovih tema koje su im u tom trenutku bile interesantne. Trebalo bi napraviti razliku ovde između pripadnika službe i agenta službe. Gospodin Popov je bio agent službe, a ne pripanik službe - rekao je Nikola Antić, Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost u Usijanju.

foto: Kurir Televizija

- Nisam siguran u to. Abver je Popovu u Londonu otvorio firmu za trgovinu između Londona i Jugoslavije. On je bio saradnik službe, ili agent dvojnik. On je bio transmisija. Sve što je radio pripremali su mu pripremali su mu operativci MI6. S tim da je on mogao da formira svoju mrežu - dodao je Karan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:09 AMERIKA JE 18 MESECI RANIJE ZNALA ZA RASPAD JUGOSLAVIJE! Stručnjak tvrdi: Milošević i Srbi su unapred određeni za GLAVNE KRIVCE