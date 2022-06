OVO JE NAJPOUZDANIJI NAČIN DA PREPOZNATE ŠPIJUNA U SRBIJI Ima 2 stvari koje ih nepogrešivo odaju SLUŠAJTE ŠTA PRIČAJU O SELJACIMA

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Ljuban Karan, pukovnik KOS u penziji i Nikola Antić, Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

- Što se toga tiče, obično, kada se otkrije špijun, njegova okolina se čudom čudi i obično kažu da je to poslednji čovek na koga bi pomislili da bi on to nešto radio - i tad se dobro radi posao, a kada se agent ili špijun prepoznaju, onda to znak da nije profesionalan. A za neke nikada nećemo ni saznati - objasnio je Ljuban Karan u Usijanju.

foto: Kurir Televizija

Antić je naveo jedan primer iz naše srpske bliže istorije.

- Možemo da saznamo na osnovu onoga što oni rade, iako ne možemo da dokažemo konkretnu saradnju sa stranim obevštajnim službama. Evo, ja ću da kažem kako. Kod nas je 2000-ih godina iz Krivičnog zakonika izbačeno krivično delo - podrivanja odbrambene moći zemlje, pa samim tim što se to desilo vi ste opet službama vezali ruke, jer službe nisu mogle da se bave kiminalom - rekao je Antić.

foto: Kurir Televizija

- Koji je to period bio? - upitao je Karan Antića.

Potom je Antić posebno naglasio ucene, i loša ekonomska stanja i standarde stanovništa na periferijama.

- To su bile godine 2006. ili 2007. Imali ste i privazizaciju Veterinarskog instituta, čovek kupuje Veterinarski isntitut i menja mu nameru, šije gaće, a mi smo izgubili referentnu laboratoriju. Mlekare koje otkupljuju mleko od seljaka ucenjuju seljake, seljaci ne mogu da se bave poljoprivredom, prodaju stoku, i idu prema velikim gradovima - Beograd, Niš, Novi Sad, teritorije se prazne, a mi ne možemo da organizujemo stanovništvo - zaključio je Nikola Antić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/J.Ć.

Bonus video:

39:36 USIJANJE 03.06.2022.