DEKAN ARHITEKTONSKOG O OPTUŽBAMA STUDENTKINJA: Stigle prve prijave, jedna je potrebna za pokretanje procedure

Povodom serije anonimnih ispovesti studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, u kojima se priča o seksualnom uznemiravanju od strane određenih predavača, dekan fakulteta Vladimir Lojanica prvi put u javnosti kaže da nije znao za ove optužbe.

- Ja zaista ne mogu da kažem da li su drugi nastavnici znali, mogu da kažem ono što sam već rekao i ranije da o ovome ništa nisam znao i da sam saznao u subotu kada i svi, preko društvenih mreža, što je za mene bila šokantna vest. Ovo je dosta uticalo na ugled fakulteta, baš sada kada se sprema generacija studenata za upis - rekao je Lojanica.

On je potvrdio da će pomenuti profesor koga studentkinje optužuju biti isključen za naredne ispite. Takođe napominje da je potrebna prijava da bi fakultet mogao da pokrene bilo kakvu proceduru.

- Prvi put juče u četiri sata stigla je prijava uredno potpisana, sa tačnim opisom, na adresu poverenika fakulteta. Mislim da nije jedina, mislim da je u međuvremenu pristiglo još prijava. Sada fakultet ima mogućnost da postupi po službenoj dužnosti - kaže dekan.

Na pitanje šta su mogućnosti fakulteta u ovom trenutku on kaže sledeće:

- Ja sam razgovarao i sa profesorom i sa asistentom koji su upleteni u ovu priču. Asistent koji se pominje više ne radi na fakultetu jer mu je istekao izborni period. Ono što smo mi uradili jeste da smo napravili da komisija zameni profesora na svim predispitnim i ispitnim obavezama, i da pokušamo da obezbedimo klimu u kojoj neće doći dalje do eskalacije ove situacije, i da obezbedimo kontinuirano sprovođenje ispitnog roka, u interesu studenata. To je jedina moguća mera koju smo imali mogućnost da uradimo do ovog momenta kada smo zvanično dobili prijavu - navodi on.

Dekan ističe da od ovog momenta sve ide preko Poverenika o seksualnom uznemiravanju. Lojanica kaže da ukoliko se ustanovi da su tvrdnje istinite, predmet će se preseliti u domen Javnog tužilaštva i da će biti pokrenuti određeni postupci.

Dekan Lojanica navodi i da nema informaciju da je Više javno tužilaštvo pokrenulo postupak i da će policijski organi doći da vrši istragu.

- U pravnom smislu gledano to je momenat u kome Uprava fakulteta ima mandat da suspenduje profesora dok traje istražni postupak, iz svih aktivnosti - kaže on.

On naglašava ako se to desi, biće primenjene sve procedure.

Dekan Arhitektonskog fakulteta Vladimir Lojanica kaže da ima utisak da su se studentkinje pre apela koji je fakultet nedavno uputio osećale nebezbedno pa nisu smele pre da prijave ove slučajeve.

- Mislim da je kod njih bio u pitanju strah i šta će biti sa njima posle toga, s obzirom da su u pitanju studentkinje ranih godina studija. Mislim da smo sada prevazišli taj momenat, i da je kolektiv maksimalno na strani da to treba sankcionisati, i za ovekve vrste seksualnog uznemiravanja apsolutno se svi slažemo da je to stvar koja se jednostavno ne sme dozvoliti - kaže dekan.

On potvrđuje da je činjenica da su na fakultetu dve trećine studenata ženske populacije, dok je odnos u kolektivu približan, ako ne i sa više ženskih predavača. Dekan se nada će fakultet i državni organi demonstrirati efikasnost ovog problema, i kaže da se ovakve stvari ne mogu predvideti i da je čitao da su se dešavale i na drugim fakultetima.

Dekan poziva sve studente da ne budu pokolebani ovim aktivnostima, i da će se fakultet truditi da ovaj problem reši.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu po službenoj dužnosti je formiralo predmet povodom medijskih objava u vezi sa navodima studentkinja i studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji su objavljeni na društvenoj mreži Instagram.

