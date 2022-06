PROFESOR JE STUDENTA IZ AFRIKE NAZVAO Č*MUGOM! Konstantno je pio RAKIJU ispred 250 studenata: Pljušte prijave na ARHITEKTONSKOM!

Arhitektonski fakultet u Beogradu danima trese skandal zbog anonimnih svedočenja studenata koji su na Instagram nalogu Anketa_arh.bg pisali ispovesti o seksualnom uznemiravanju od strane najmanje četvorice predavača na toj visokoobrazovnoj ustanovi. Dekan fakulteta Vladimir Lojanica rekao je juče da su u ponedeljak na adresu poverenika fakulteta stigle prve prijave.

Prema tvrdnjama studenata i studentkinja s društvenih mreža, nije reč samo o seksualnom uznemiravanju od strane profesora (imena i prezimena poznata redakciji) već i o neprimerenom ponašanju i upućivanju degradirajućih komentara na verskoj i rasnoj osnovi studentima.

Opijao se na predavanju

- Pre nekoliko godina je dečka koji je došao na studije iz Afrike nazvao u lice "čamugom" - navodi se u jednoj od ispovesti na Instagramu, dok u drugoj stoji:

- Meni i većini mojih koleginica su upućivani komentari, neki su bili i na verskoj osnovi jer nisam iste veroispovesti kao on, naravno malo upakovani da ostale kolege ne bi razumele, ali ja sam i te kako razumela. Znam za razna iskustva svojih koleginica s fakulteta koja su one lično doživele, tako da znam da su istinita - komentarisanje toga šta su obukle na hodniku do toga da se prišunja devojci iza leđa i poljubi je u obraz pred svima koji su čekali konsultacije.

Takođe, studenti su u svedočenjima pisali da je profesor, koji se pominje u najviše svedočenja, "konstantno sipao alkohol i pio rakiju pred 250 studenata koji su tada bili u pozivu".

- Tada je između ostalog usred predavanja pokazao skrinšot iz nekog porno-filma. Nakon toga su ostali asistenti krenuli da se smeju i da prave sprdnju od toga. Profesor je isto tako napravio šalu na tu temu i samo nastavio s predavanjem, gde je nastavio da pije i da bude neprijatan - piše na Instagramu.

Podsetimo, povodom više stotina svedočenja studenata arhitekture o seksualnom uznemiravanju istragu je pokrenulo i Više javno tužilaštvo u Beogradu, a dekan Arhitektonskog fakulteta Vladimir Lojanica očekuje da policijski organi istraže ceo slučaj i tek tada uprava fakulteta ima mandat da suspenduje profesora.

Suspenzija

- Koliko sam saznao iz medija, tužilaštvo je pokrenulo postupak i policijski organi će doći da vrše istragu. To je momenat kad uprava fakulteta ima mandat da suspenduje profesora dok traje istražni postupak - naveo je on za televiziju Nova S i dodao da je u međuvremenu doneta odluka da profesor koji je najviše optuživan za seksualno uznemiravanje bude isključen iz svih predispitnih i ispitnih obaveza, koje će umesto njega obavljati komisija.

- Da bismo mogli da pokrenemo bilo kakvu proceduru, potrebna nam je prijava. Prvi put u ponedeljak u 16 sati je stigla prijava na adresu poverenika fakulteta i nije jedina, mislim da je u međuvremenu stiglo još prijava i sad fakultet ima otvoren put da postupi po službenoj dužnosti - rekao je Lojanica i pojasnio da "stvar sada ide preko poverenika o seksualnom uznemiravanju i započinje procedura predviđena u ovim slučajevima".

Andrej Josifovski Pijanista Istina je da se ne sviđam mnogima Docent na Arhitektonskom fakultetu Andrej Josifovski Pijanista, čiji su identitet otkrili pojedini mediji prozivajući ga za nedolično i nekulturno ponašanje prema studentima arhitekture, oglasio se tim povodom na svom Instagram profilu tvrdeći da je za njega fakultet svetinja. - Istina je da se ne sviđam mnogima što insistiram na znanju i napornom radu, a ocene ne poklanjam. U moju profesionalnost u radu su svi dobro upućeni. Imam pametnija posla nego da komentarišem anonimne i izmišljene navode i tabloidne naslove, kojima bi neko da me javno diskredituje. Svi znamo čiji je to mehanizam rada, a opšte je poznato da danas sve može da se naruči. Verovatno sam se zamerio i onima koji zagađuju životnu sredinu, a njima nije problem da čoveka oblate. Uostalom, postoje institucije kojima je posao da sve ovo istraže i provere. O ovoj temi i ovim povodom neću se više oglašavati - naveo je Josifovski, uz tvrdnju da je nedavno Arhitektonski fakultet sproveo anketu u kojoj su studenti birali svog omiljenog profesora/asistenta, a da se među prvih šest našlo i njegovo ime.

- Jedan od alata jeste i da se, ukoliko se utvrdi istinitost tvrdnji, to preseli u domen javnog tužilaštva i da se pokrenu disciplinski i krivični postupak - zaključio je on.

