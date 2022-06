PREDATORI NA FAKULTETIMA SE OSEĆAJU SIGURNO IZ JEDNOG RAZLOGA Zaštitnik građana ima poruku za studente, žrtve seksualnog nasilja

U jeku ispitnih rokova sve jače se čuje glas seksualno uznemiravanih studentkinja koje su odlučile da više o tome ne ćute i da se konačno suoče sa svojim zlostavljačima.

Većina predatora koji vrebaju studenkinje uplašeni su za svoj ugled jer ne znaju šta će sve isplivati u javnost. Čini se da je društvo konačno spremno da se suoči sa ovim problemom pred kojim su mnogi ćutali i okretali glavu.

Međutim, u većini slučajeva izostala je podrška kolega odnosno predstavnika studentskih parlamenata od kojih se očekuje da budu uz svoje kolege i brane prava studenata.

Zoran Pašalić, zaštitnik građana, smatra da su studenti zavisni i da se njihova odluka može odraziti na celo školovanje zato im treba adekvatna zaštita.

- Prvo ćuti se da postoje takve osobe, jer ne mogu te osobe da zovem profesorima. Mogu da nose kakvu hoće titulu, ali mi često zaboravljamo šta je fakultet, ali i srednja i osnovna škola. To je sistem obrazovanja i vaspitanja. Oni su u prednosti jer je druga osoba u zavisnosti. Taj slučaj može kompletno da se odrazi na kompletno školovanje na fakultetu. Ja znam mnoge studente koji su odustajali od fakulteta samo zato što nisu mogli tu prepreku da pređu. Problem je u tome što je reč na reč, a to je sudski jako teško dokazivo. Obično se završava disciplinskim merama kao i u ovom slučaju gde se to izvelo brzo baš iz razloga što je javnost reagovala tako da i nije moglo sporije - rekao je Pašalić.

Potom se osvrnuo na to kako bi se studenti zapravo mogli da se zaštite.

- Ono na čemu moramo da radimo je da studenti upoznaju svoja prava i da na prvu rečenicu se okuraže i prijave. Da opet znaju kome da prijave, ali i da ti kome prijave reaguju odmah - rekao je Pašalić.

