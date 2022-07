PORAŽAVAJUĆI PODACI O STANOVNIŠTVU U SRBIJI: Nastavljen trend depopulacije, zabrinjavajuća statistika, OVO SU NOVE BROJKE

Srbija ima 6.834.326 stanovnika, navodi se u proceni stanovništva za 2021. godinu koju je danas objavio Republički zavod za statisku.

Većinu stanovništva - 51,3 odsto čine žene, a 48,7 odsto muškarci.

Kako se navodi, nastavljen je trend depopulacije i stopa rasta stanovništva je negativna i iznosi minus 9,4 promila u odnosu na 2020. godinu.

Nastavljen je i proces demografskog starenja stanovništva i udeo starijih od 65 godina iznosi 21,3 odsto, dok mlađih od 15 godina ima 14,3 odsto.

Procenjen broj stanovnika, 2002–2021. foto: Printscreen Republički zavod za statistiku

Kada je reč o starosnoj strukturi, navodi se da je u 2002. godini u oba pola najzastupljenija bila starosna grupa od 45 do 49 godina, dok je u 2021. u ukupnoj populaciji najveći udeo kod muškaraca činila starosna grupa od 40 do 44 godine, a kod žena od 65 do 69 godina.

Od 2002. do 2021. udeo mlađih od 15 godina smanjen je sa 16,1 na 14,3 odsto, dok je udeo starijih od 65 povećan sa 16,6 na 21,3 odsto.

Promena broja stanovnika Republike Srbije, 2002–2021. foto: Printscreen Republički zavod za statistiku

Najveći udeo starijih od 65 godina zabeležen je u Zaječarskom okrugu, 28,9 odsto, gde je zabeležen i najniži udeo mlađih od 15 godina - 11,1 odsto, dok je najmanji udeo starijih od 65 godina zabeležen u Pčinjskom okrugu, 16,1 odsto, a najveću udeo mlađih od 15 godina u Raškoj oblasti - 17,6 odsto, zatim 15,6 odsto u Južnobačkoj oblasti i 15,4 odsto u Beogradskoj oblasti.

Na regionalnom nivou jedino Beogradski region beleži rast broja stanovnika sve do 2020. godine, da bi u 2021. broj stanovnika u glavnom gradu opao za oko 6.000 stanovnika u odnosu na 2020, dok je najveći pad broja stanovnika registrovan u Borskoj i Zaječarskoj oblasti.

Stanovništvo po tipu naselja foto: Printscreen Republički zavod za statistiku

Kako pokazuje tabela, Beogradski region je u 2020. imao 1.694.480 stanovnika, a u 2021. 1.688.667 stanovnika.

Gledano na nivou opština, gradova i gradskih opština, najveći rast broja stanovnika desio se u beogradskim opštinama Zvezdara i Zemun, u Novom Pazaru i Novom Sadu, a najveći gubitak u Crnoj Travi, Gadžinom Hanu i Rekovcu.

U Srbiji 61,2 odsto ljudi žive u gradovima.

(Kurir.rs/ Fonet)