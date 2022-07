MIKROMOZAK! Primenom novih tehnologija otkrivaće se neurorazvojni poremećaji u ranoj fazi

Neurorazvojni poremećaji su u žiži istraživača poslednjih nekoliko godina zato što je njihova učestalost povećana, a obuhvataju razne vidove poremećaja kao što su autizam, šizofrenija, hiperaktivnost, bipolarni poremećaj. Za sada se vrlo malo zna o molekularnim mehanizmima koji dovode do ovih defekata.

Pomoć EU

Zahvaljujući evropskom projektu „Strimlajn“ (Streamline), Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu postaće lider u oblasti njihovog proučavanja kroz primenu najsavremenijih tehnologija za modelovanje neurorazvojnih dijagnoza koje do sada nisu primenjivane u Srbiji, kao i regionu. Finansira ga Evropska unija, u okviru programa „Horajzon Jurop“ (Horizon Europe).

Vodeći istraživač i koordinator projekta „Strimlajn“ akademik Milena Stevanović kaže za Kurir da se nada da će se pomoću ovog projekta dobiti bolji uvid u procese koji se dešavaju tokom ranog razvića svih psihičkih poremećaja.

- Tokom njihove diferencijacije proučavamo procese koji su na neki način izmenjeni i dovode do pojave neurorazvojnog poremećaja, takođe imamo mogućnost da uvedemo i najsavremeniju inovativnu tehnologiju koja se zasniva na generisanju organoida od matičnih ćelija, to je jedna struktura koja se može nazvati mikromozak. To će nam omogućiti da dobijemo bolji uvid u procese koji se dešavaju tokom razvića i omogućiti nam da proučavamo i otkrijemo koje su promene odgovorne za pojavu neurorazvojnih oboljenja - objašnjava Stevanovićeva.

Zajednički Projekat univerziteta iz Srbije, Britanije, Holandije i Grčke Projekat će biti realizovan uz učešće četiri vodeće evropske institucije. Koordinator projekta je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu (IMGGI), a partneri su Univerzitet u Kardifu (Velika Britanija), Univerzitet u Mastrihtu (Holandija) i Centar za istraživanje i tehnologiju Helas (Grčka).

foto: Privatna Arhiva

Edukacija lekara

Osnovni cilj projekta je da u Srbiji i regionu omogući primenu najsavremenijih i inovativnih tehnologija za modelovanje neurorazvojnih poremećaja primenom matičnih ćelija. Nove tehnologije će omogućiti bolji uvid u procese koje se dešavaju tokom razvitka mozga i dalji napredak u razumevanju moždanih patologija. Projekat će doprineti otkriću molekularnih mehanizama koji čine osnovu neurorazvojnih poremećaja, otkriću novih lekova i njihovom testiranju na generisanim model sistemima.

- „Strimlajn“ će biti osnovni centar (hab) za kontinuiranu edukaciju istraživača iz Srbije i regiona koji će moći da dolaze i uče nove tehnologije za modelovanje bolesti. Cilj nam je da uspostavimo bliže kontakte sa farmaceutskom industrijom, pošto će rezultati ovih istraživanja dovesti do otkrića novih lekova i u okviru projekta ćemo primeniti sisteme za brzo praćenje efekta lekova na matične ćelije i neurone. Kroz takav vid istraživanja mi ćemo sa farma industrijom pokušati da ostvarimo komercijalni kontakt, koji će omogućiti da se istraživanja pretoče u komercijalnu potrebu - ističe koordinatorka projekta.

U okviru projekta biće organizovana praktična obuka istraživača i administrativnog osoblja IMGGI kroz razmenu istraživača, organizaciju radionica, letnjih škola i sastanaka s predstavnicima farmaceutske industrije. To će omogućiti formiranje interaktivne zajednice koja će uključivati heterogenu grupu zainteresovanih strana kao što su istraživači, pacijenti, porodice, zdravstveni radnici i farmaceutska industrija.

Iva Ogarević