ZNA SE GDE VREBAJU MANIJACI KOJI TAJNO SNIMAJU ŽENE ISPOD SUKNJI! Sve to posle dele, a iza toga se krije ozbiljan poremećaj

S dolaskom letnje sezone manijaci su sve aktivniji, deleći eksplicitne voajerske sadržaje na društvenim mrežama i raznim aplikacijama, pa je tako na Telegramu sada otkrivena grupa od čak 20.000 članova, pretežno iz Srbije, koji razmenjuju i komentarišu snimke i fotografije žena i devojaka na kojim se vidi donje veš ili genitalije, a neki od njih su i sami krišom zavlačili telefone ispod suknji!

Iako je delo nedozvoljenog fotografisanja i snimanja, a potom i distribucije, kažnjivo, oni se o sve te zakonske odredbe oglušuju.

Psiholog Radmila Vulić Bojović navela je da su oni koji zavlače telefone ispod suknjica ženama u gradskom prevozu, na ulici ili u tržnim centrima, krišom ih slikaju u kabinama za presvlačenje, pa čak i žrtve love i na plažama, uglavnom osobe koje imaju poremećaj seksualnog nagona.

- Osobe koje su u takvom prekršaju imaju potpuno drugačiji nagon od drugih. Uglavnom nisu mnogo uspešne u odnosima i nisu upadljive. Kako nisu uspešni, oni preobraćuju svoje seksualne nagone i zadovoljavaju ih, za nas, na potpuno neobične načine. Nije njima uzbudljiva samo golotinja već i činjenica da mogu da budu uhvaćeni. Taj adrenalin koji osećaju stvara im dodatno zadovoljstvo - ističe Vulić Bojović i zaključuje da kod njih, dakle, zadovoljenje ne mora biti nužno seksualno.

HRONOLOGIJA - Nakon pisanja Kurira, policija je prošle godine ušla u trag mladiću iz Niša, osnivaču grupe Nišlijke, u kojoj je bilo 24.000 ljudi, a u kojoj su se delile eksplicitne fotografije i snimci maloletnih i punoletnih devojaka bez njihovog odobrenja. U pitanju je bila osvetnička pornografija, jer su na fotogafijama koje su muškarci delili bile njihove bivše partnerke. - Postojala je na Telegramu i grupa Balkanska sobica, u kojoj se delio pornografski materijal sa decom i maloletnicima i ta grupa imala je 2.000 članova. Jedan od članova postavio je čak i snimak deteta, starog oko pet-šest godina, kako masturbira.

Što se tiče onih koji taj sadržaj potom gledaju i skidaju sa mreža i platformi, naša sagovornica kaže da je danas to postala potpuno normalna stvar jer je sve postalo dostupno i na dlanu.

- Pornografija je postojala uvek, ali se pre čovek morao pomučiti da do nje dođe. Danas ne mora, a zabavljanje takvim sadržajem svakako je u porastu. To može da se karakteriše kao seksualni impuls i radoznalost. Nekada je ljude vuklo to jer je bilo zabranjeno voće, a sada nije.

Prof. dr Goran Kunjadić, specijalista za sajber-bezbednost, za Kurir kaže da u okviru rešavanja problema sajber-kriminala ima mnogo problema. - Problem je ako je, na primer, izvršilac u jednoj zemlji, žrtva u istoj ili drugoj, a server preko koje se fotografije distribuiraju u trećoj. Onda se dovodi u pitanje koje je zakonodavstvo nadležno. Naši organi mogu da zatraže od zemlje u kojoj je server podatke o izvršiocu i pokrenu istragu. S druge strane, postoje i druge metode. Jedna od policijskih metoda je socijalni inženjering iliti provociranje počinioca da se otkrije kada se policijski službenici prikrivaju i predstavljaju kao neko iz te grupe i tako počinioce navuku. To je česta metoda prikrivenog rada policije i istražnih organa - objašnjava Kunjadić i dodaje da motiv onih koji distribuiraju fotografije na Telegramu gotovo nikada nije novac.

Osim što se ovakav vid voajerizma može podvesti pod poremećaj u ponašanju, ono ulazi i u prekršajno, pa čak i krivično delo.

Advokat Denis Bećirić za Kurir navodi da kazna za neovlašćeno fotografisanje može biti novčana ili zatvorska do godinu dana, a ukoliko se neovlašćeno distribuiraju tuđe fotografije, kazna takođe može biti novčana ili zatvorska, ali do dve godine.

- Ipak, ukoliko je u pitanju maloletnik, sud može da se pozove i na član Krivičnog zakona koji se tiče polnog uznemiravanja, koji za polno uznemiravanje učinioca kažnjava zatvorom od tri meseca do tri godine. Taj član odnosi se na svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva osobe u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Problem bi nastao kada bi neki muškarac primetio nedolično ponašanje jednog voajera i pravdu uzeo u svoje ruke.

- Ako bi neko fizički napao osobu koja krišom fotografiše ženu, bio bi kažnjen prekršajno ili krivično, zavisno od povreda koje mu nanese, jer je nasilje nedozvoljeno. Stoga se savetuje da, ukoliko neko ovakvo ponašanje primeti, pokuša da lice u prekršaju zadrži i pozove policiju - navodi Bećirić. Pitanja da li su u postupku provere pomenute grupe ili neke slične i šta čine kada se one otkriju u javnosti uputili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno odeljenju za Visokotehnološki kriminal, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore.

Suzana Trajković