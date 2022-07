KAD SINIŠA KAŽE OVU REČ, KOLT POSTAJE PRAVI SUPER PAS Odrastao uz životinje a šarplaninac mu je bio heroj OTKRIO TAJNU DOBRIH PASA

to je život

Kada pas ujede čoveka onda je uglavnom kasno da se sa tim psom nešto uradi. Ali sve ono što možete sa njim pre toga je zlata vredno.

- Od nas zavisi da li će pas biti dobar, da li će moći da brani porodicu, vlasnika. Ili će da bude ljubimac. Jako je bitno da vlasnik poznaje svog psa - kaže za Kurir televiziju Siniša Renovica, dreser pasa.

foto: Kurir televizija

Domaćin novinarima Kurir televizije Siniša Renovica sa psima je ceo život. Na svom imanju u Beogradu on radi na takozvanoj resocijalizaciji pasa koji su ovde došli na obuku.

- Oduvek sam voleo pse kao dete, pa skupljao neke lutalice. Odrastao sam uz šarplaninca koji je bio godinu dana stariji od mene, koji je bio moj heroj, opasan pas, jak snažan. Neka ljubav prema psima je uvek bila u meni i to me pratilo kroz čitav život. Završio sam srednju veterinarsku i onda u vojsci baš da odem u centar za obuku pasa u Niš - ispričao je Renovica.

foto: Kurir televizija

Rad sa psima ovde je svakodnevna obaveza. Ali nije svejedno kada uđete na imanje sa ovolikim brojem velikih pasa. Tu sam se najsigurnije osećao tek kada je Siniša u blizini.

- To je jedan i težak i odgovoran posao gde su u pitanju živa bića gde nema praznika jer morate uvek da budete tu da vodite brigu o tim psima. To su psi od vlasnika koji su došli na socijalizaciju, na obuku poslušnosti, na spremanje za ring, dresuru, psi koji vežbaju odbranu i napad - kaže Siniša Renovica.

Kaže Siniša da bi svako trebalo dobro da se raspita o karakteristikama određene rase psa pre nego što se odluči da takvog psa čuva.

foto: Kurir televizija

- Uzmete belgijskog ovčara koji je izrazito temperamentan pustite ga u dvorište, on vam počupa sve, nema šta da radi, izgrize stvari po stanu i dolazi do nekih problema između vlasnika i psa. Obično vlasnici koji imaju nekog miroljubivog psa oni bi želeli da taj pas bude opasan, da čuva kuću. A oni koji imaju agresivnog psa oni bi želeli da taj pas bude miroljubiv, da mogu da ga puste u parku da se šeta i tako dalje - ističe Siniša Renovica.

Mnogo je faktora koji utiču na to da li će pas da ispolji agresivnost i da u najgorem slučaju napadne čoveka. Naravno odgovornost za napad snosi vlasnik i tek tada on traži pomoć profesionalaca.

1 / 8 Foto: Kurir televizija

- I tu postoji neka doza sa kim je moguće raditi, gde može da se uradi socijalizacija i sa kim ne može. Zavisi koliko traje agresivnost, da li je ona urođena, stečena, na kom nivou je taj pas agresivan. Najgore je kad imate psa koji je prirodno agresivan i odrastao je nesocijalizovan i taj se nađe u nekoj sredini, još ako je rađeno sa njim nestručno i onda je pojačan taj nagon - kaže.

Jedno je sigurno, kako god da se pas ponaša neće mu škoditi da prođe obuku. Onda i pas i vlasnik mogu da uživaju u zajedničkim šetnjama.

foto: Kurir televizija

- Pas da bi radio odbranu i napad on ne mora uopšte da bude agresivan. On može da se bori za plen. Laik bi rekao da je taj pas oštar, a on je ustvari dobar - objašnjava Siniša.

A evo i kako na delu izgleda dobro istreniran i stabilan pas.

foto: Kurir televizija

- Na njemu je odrađena i poslušnost i odbrana i napad, jedan pravi primerak svoje rase. Idemo pored… Idi u auto. Sad priđi autu. I sad kad ti kažeš ne. Tako je. Kolt dobro. Pomazi ga slobodno. To je funkcionalnost psa, dođi. Sad nema straha, zato što je sve pod kontrolom, sve je kako treba. Da bi se radile vežbe odbrane i napada potrebna je oprema. To je zaštitno odelo, rukav, bič nikako za udaranje, palica da pravi pritisak na psa a nikako da ga povredi - kaže Renovica.

1 / 8 Foto: Kurir televizija

Pas jeste čovekov najbolji prijatelj. Ako ga od malena naučimo da u čoveku vidi prijatelja. Jer, nema lepše slike od one kada su pas i vlasnik skladni. Onda je uživanje imati psa za ljubimca.

