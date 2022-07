BEOGRAĐANI BESNI JER TAKSI ČEKAJU DUŽE OD 40 MINUTA ČAK I KADA JE LEPO VREME: Evo zašto je tako

Iako u Beogradu ima skoro šest hiljada legalnih taksi vozila, građani sve teže dobijaju taksi, a čekanje vozila traje i više od 40 minuta!

Bez obzira na to što predstavnici taksi udruženja tvrde da je u gradu taksi dostupan u svakom trenutku, mnogi Beograđani tvrde da svakog dana muče muku s taksijem, koji inače spada u javni prevoz.

Nemoguća misija

Redakciji Kurira su se javili čitaoci koji su se požalili na taksi prevoz u prestonici do koga doći je u poslednje vreme - nemoguća misija.

- Primoran sam da često koristim taksi prevoz, ali u poslednje vreme jako teško dolazim do operatera, koji se i ne javljaju na poziv, a da ne pričam o čekanju vozila koje će me za moje pare prevesti od jednog mesta do drugog.

foto: Profimedia

Bez obzira na to da li zovem u jutarnjim satima, pre odlaska na posao, ili u popodnevnim, kada jesu veće gužve, večernjim, po nevremenu, snegu, kiši ili po suncu i normalnim uslovima, taksija nema pa nema više od 40 minuta. Vrtim brojeve i nekoliko minuta provedem na telefonu samo dok se operater javi - kaže za Kurir V. Đ., koji je osuđen na ovo svakodnevno čekanje i gubljenje barem dva sata zbog taksija.

Da su građani sve nervozniji zbog ovog problema, za Kurir je potvrdio i jedan taksista, koji objašnjava da oni kasne jer u jutarnjim ili popodnevnim špicevima u gradu na nekim normalnim rutama izgube i do sat vremena.

- Iako mi za neku rutu treba deset minuta, u gužvi se zaglavimo i po sat vremena. Ono što lično nama može predstavlja problem su kratke gradske rute, posebno one u centru grada, na kojima se zbog gužve izgubi dosta vremena, pa ih nekad i izbegavamo.

Plan do 2027. godine Svi bele boje Plan Grada Beograda je da se do 2027. godine na prestoničkim ulicama nađe 7.006 vozila, o čemu će se u narednom periodu razgovarati s gradskim čelnicima. Takođe, jedan od uslova je da sva nova vozila budu isključivo bele boje.

Još jedan u nizu problema zbog kojeg vozila kasne je nedostatak parking mesta u gradu, pa građani poučeni iskustvom o strogim kontrolama parkiranja radije uzimaju taksi i plate manje nego što bi platili kazne za parkiranje, pa i pored poskupljenja taksi usluga, naši građani masovno koriste ovaj vid prevoza - kaže jedan taksista koji je želeo da ostane anoniman.

Još 500 u avgustu

Aleksandar Bjelić, predsednik Saveza udruženja auto-taksija, kaže za Kurir da taksi vozila u Beogradu ima dovoljno, ali da je Grad Beograd doneo odluku da do kraja avgusta uvede još 500 vozila.

Cene taksi usluga Usluga Stara cena Nova cena Startnina 170 220 Prva tarifa 65 80 Druga tarifa 85 100 Treća tarifa 85 160 Sat čekanja 750 900

- Tada će u Beogradu biti ukupno 6.500 auto-taksija, a već sada je uvedeno 70-80 ljudi koji su počeli sa radom. Problematika postoji i uvek ima nezadovoljnih građana koji zovu i imaju primedbe jer navodno dugo čekaju taksi.

Međutim, gde u svetu možete da dobijete taksi u roku od pet ili deset minuta otkad pozovete? Uzevši u obzir problematiku, grad Beograd je našao rešenje. Dakle, gužve i čekanje su samo u špicu, a jedan od uzroka tog problema je i neregulisan saobraćaj u Beogradu.

Kurir.rs/ A. Kocić