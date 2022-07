SRBI SU PRIJATELJI, PROBLEM JE NEZNANJE ISTORIJE: Oglasio se Hrvat koji brani SRPSKO KOSOVO! Novom porukom ZAPALIO mreže (VIDEO)

Ta objava izazvala je brojne reakcije i komentare.

- Pošto sam bio neinformisan i nisam znao koja je to republika, malo sam proverio i sad me zanima jel to mislite na ono Kosovo sa kojeg potiču vladari po imenima Nemanja, Stracimir, Miroslav, Stefan, Vukan, Rastko Nemanjić, recimo možda Radoslav, ili možda Milutin, Dragutin, Dušan ili Lazar recimo? Jel to ono Kosovo gde su manastiri Visoki Dečani, Gračanica, na to Kosovo mislite? Koji su vam vladari vladali na tom Kosovu koje spomenike imate, upitao je on dok se u pozadini snimka čuje pesma Uroša Živkovića - Lazarica.

Sada se ponovo oglasio, jer je reakcija na njegovo izlaganje bilo mnogo.

- Veliki problem na našim prostorima je neznanje. Ljudi ne znaju svoju istoriju, ne znaju istoriju susednih zemalja - kaže on u snimku.

- Srbi su moji prijatelji, kaže on.

- Sad bih hteo da im ispričam malo o njihovoj istoriji, ali i zajedničkoj istoriji - dodaje on i kaže da će započeti serijal priča o istoriji, a da će prvo pričati o Stefanu Nemanji.

Mnogima je bilo simpatično što sve vreme snima iz kamiona.

