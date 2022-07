BEOGRAĐANKI IZMERILI 500 PUTA VEĆU DOZU OSIROMAŠENOG URANIJUMA OD NORMALNE Advokat: Potrovali su nas kao 100 HIROŠIMA

Analize su urađene za ženu civila koja se 1999. godine nalazila u blizini bombardovanog Ministarstva odbrane u Beogradu, a koja se potom razbolela, i sada pokojnog vojnika koji je boravio na području Kosova i Metohije 1999. Pravdu za preminulog vojnika tražila je njegova porodica, a ceo slučaj prepustila advokatu Srđanu Aleksiću.

- Pre svega pukovnik vojske Jugoslavije koji je nažalost preminuo boravio je na području Kosova i Metohije 200 dana. Potom je dobio teške oblike kancera, na kraju smo utvrdili na institutu u Torinu da u telima vojnika koji su boravili na KiM i koji su imali razne oblike kancera, da je to od osiromašenog uranijuma. Utvrđen je visoki stepen osiromašenog uranijuma. Mi ćemo te dokaze primeniti pred našim sudom, ovi dokazi mogu služiti našem sudu. Možemo i da koristimo institute u inostranstvu. Ja se nadam da će naš sud prihvatiti ove dokaze, jer ovakav institut ne postoji u našoj zemlji. Svakodnevno nam se javljaju novi ljudi, ja sam rekao da svako ko želi da tuži NATO, moramo da utvrdimo prisustvo uranijuma u telu. To moramo da radimo u Italiji jer nemamo ovde uslove. To su oni ljudi koji smatraju da je njihov kancer posledica osiromašenog uranijuma. NATO je sam potvrdio da je bacio 15 tona osiromašenog uranijuma, to je 100 puta veća radijacija nego u Hirošimi. Mi smo prvi u Evropi po broju obolelih, a drugi u svetu. Ugroženi smo, NATO je učinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva - rekao je advokat Aleksić gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Advokat Branko Lukić, koji je takođe bio gost emisije predložio je da se u Srbiji napravi laboratorija gde bi mogli ovakvi slučajevi da se ispituju.

- Očito je da stanje nije normalno. Prvo bih rekao da kolega Aleksić radi izvrstan posao, uložio je sebe u ovaj poduhvat. Mislim da treba da mu se oda priznanje. U ovo je trebalo mnogo ranije da se krene i to je država trebala da pokrene i da napravi laboratoriju kod nas. Zašto se ne bi napravila laboratorija gde bi se to ispitivalo? Mislim da treba pokrenuti inicijativu, imamo mogućnosti i imamo stručne kadrove - rekao je Lukić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:29 POSLEDICE BOBMBARDOVANJA OSIROMAŠENIM URANIJUMOM STRAVIČNE! Rodoljub tuži NATO: Moraju da plate za ZLOČIN (KURIR TELEVIZIJA)