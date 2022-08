OVE SIMPTOME KORONE NIKO NIJE PRIMEĆIVAO Dr Gligić upozorava: Virus može da uđe i kroz oko!

Sve veći broj pacijenata javlja se lekaru zbog različitih simptoma koje oseća nakon preležanog kovida, počev od bolova u leđima, problema sa očima zbog konjuktivitisa, opadanja kose, umora, loše koncentracije i brojnih drugih simptoma.

Tako se u medijima moglo pročitati da se pojavljuje neobjašnjivi umor koji ne prolazi ni posle prospavane noći i jako dugo traje, a tu su i aritmije, tahikardije, dekoncentracija, dezorijentisanost, osetljivost na svetlost i zvuk, česta povišena temperatura, probavne smetnje, bolovi u mišićima i zglobovima...

Virusološkinja Ana Gligić kaže da se trenutno širi spisak potencijalnih simptoma kako bi se napravila kompletna slika na šta se sve ljudi žale nakon preležane infekcije.

- Ovo je sistemska bolest koja napada pluća i respiratorne organe, ali i ostale organe. Ako je osoba zdrava, sve može da prođe bez nekih težih posledica, a ako pacijent već ima zdravstvene probleme, korona će ih povećati. Ukoliko neko, na primer, ima bol u leđima pa dobije koronu, povećaće se bol i proširiti, jer je ovaj virus multisistemski i napada sve organe koji nisu vitalni - objašnjava naša sagovornica.

Gligićeva dodaje da korona napada i sluzokožu.

- Korona može da uđe kroz oko, jer su to njena ulazna mesta. Vlažno oko je ulazno mesto za koronu u kontaktu sa ljudima, kao i nos i usta. Variola je svojevremeno ostavljala mnogo slepih ljudi, ali se to nije znalo dok nije prošlo određeno vreme - kaže sagovornica 24sedam.

Sumnja da se virus održava u telu

- Izrazila sam sumnju, ali nema naučnog dokaza za to, da se virus održava u organizmu. Ima ljudi koji dvaput obole od korone. Moje mišljenje je da bi to trebalo ispitati, zato što postoje i takve situacije u virusologiji, da virus negde "čuči", i kada se desi fizički ili emotivni stres, aktivira se i onda neko kaže da je opet oboleo od korone. Zapravo, taj neko je nije dobio spolja, već je aktivirao svoju "čučeću" uspavanu koronu. To je moja pretpostavka, jer znam da takvi virusi postoje, ali za koronu to još nije dokazano - priča Ana Gligić.

Novi simptomi

Jedan od specifičnih novih simptoma - bol u leđima, naveo je mnoge ljude da se obrate fizioterapeutima za stručnu pomoć. Osobama koje su preležale koronu fizioterapeuti preporučuju da im se već dve nedelje nakon toga jave za pomoć.

Na listi simptoma korone treba da se spomene i problem sa očima.

U poslednje vreme polako raste broj pacijenata kojima je dijagnostikovan virus, a koji su prijavili da su imali neprijatnosti koje se obično povezuju sa širokom dijagnozom konjuktivitisa. Fotofobija, osetljivost na svetlost, zabeležena je kod 18 odsto učesnika, iako je to samo pet odsto više u odnosu na period pre kovida 19, te je upitno da li bi ovo mogao da postane zvanični simptom koronavirusa.

Preko osamdeset odsto osoba objasnilo je da su se njihovi simptomi povezani sa očima dogodili u roku od dve nedelje nakon ostalih simptoma koronavirusa, a 80 odsto je reklo da njihovi problemi sa očima traju manje od dve nedelje.

Sve više ljudi pati od sindroma hroničnog umora nakon preležanog kovida.

Trećina pacijenata koji su preležali kovid 19 prijavila je da je primetila značajno opadanje kose, čak i nekoliko meseci nakon infekcije, dok preko polovine tvrdi da je došlo do promene u izgledu i kvalitetu njihove kose. Kako biste sprečili ili ublažili opadanje kose nakon kovida, važno je da pratite svoju kosu svakodnevno, kao i da se javite lekaru ako primetite da uz to imate još neke druge simptome.

