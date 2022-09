U NAREDNIH SAT VREMENA OVDE SE OČEKUJE NEVREME! RHMZ izdao novo upozorenje: Upaljen narandžasti meteo alarm, temperatura u padu

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša od 24 stepena na zapadu do 29 na jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova pojačan severni i severoistočni.

U Beogradu se u toku dana očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a uveče i noću kiša.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura oko 18, a najviša oko 26 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.

Najava za nove pljuskove

RHMZ je najavio i da se u narednih sat vremena na teritoriji Vojvodine mestimično očekuje kiša sa pljuskovima i grmljavinom.

Upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i gradom

RHMZ izdao je jutros i upozorenje za područje Srbije koje se odnosi na pojavu intenzivnih pljuskova sa grmljavinom i gradom.

foto: Printscreen/RHMZ

"Danas se na području Srbije povremeno očekuju plјuskovi i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji (preko 20 mm za kratko vreme) uz grad i jak vetar u zoni padavina", upozorava RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je danas na snazi narandžasto i žuto upozorenje zbog pljuskova i grmljavine. Naranžasti meteo alarm upaljen je za predele zapadne, istočne i jugoistočne Srbije, kao i za teritoriju Pomoravlja i Šumadije.

To znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ-a.

U ostalim delovima Srbije na snazi je žuto upozorenje što znači da je vreme potencjialno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objašnjava RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak hladnije i oblačno sa kišom koja postepeno odlazi na istok uz prestanak padavina na severu i zapadu Srbije popodne uz delimično razvedravanje. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 17°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 18°C.

U subotu u svim krajevima suvo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj slabe prolazne oblačnosti i toplije nego u petak.

U nedelju novo prolazno naoblačenje može usloviti kratkotrajnu kišu tokom dana i ponegde lokalne pljuskove. Početkom naredne sedmice sunčanije i malo toplije.

(Kurir.rs)