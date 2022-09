SRBI NA KUĆNU ADRESU PORUČUJU SEKS-IGRAČKE I KONDOME! To nije sve ova stvar će vas ŠOKIRATI! Košta samo 50 dinara, a dostava 400!

Posao dostave doživeo je ekspanziju u poslednje dve i po godine, a ljudi su se toliko navikli na ovu uslugu da je koriste i za najmanje sitnice, poput polovine hleba i pola litra mleka i za to neretko plaćaju dostavu 400 dinara. Dostavljač (ime i prezime poznato redakciji) koji radi za poznatu kompaniju otkrio je za Kurir neke od najbizaranijih dostava.

- Neki ljudi navikli su se na dostavu, pa sam tako nedavno imao porudžbinu koja se sastojala od jedne kifle i malog mleka u tetrapaku, a žena je dostavu platila 400 dinara, iako joj je račun bio svega stotinak dinara! Pritom, nije bila u pitanju stara niti bolesna osoba, pa je to baš bilo čudno. Ali opet, neke ljude baš mrzi da se za bilo šta cimaju sami.

S jednog gradilišta dobili smo porudžbinu koju sam ja preuzeo, da se iz prodavnice koja je 200 metara od njih donese 10 šrafova. Oni neće da odu po to, pa zovu nas, i plate dostavu - priča naš sagovornik.

Otkriva i da su među najčešće poručivanim artiklima - prezervativi.

- Ne znam da li je ljude sramota da odu sami da kupe kondome, ali su oni sastavni deo svake druge porudžbine. Meni to ne smeta jer i kada samo kondome nosim na adresu, dobro zarađujem - priča naš sagovornik i navodi da za 10 sati rada na dostavi može da se zaradi i do 50 evra. Zato mu, kaže, više nije problem ni da redovno posećuje jedan seks-šop u centru prestonice, što je mu je ranije bilo tabu.

- U jednom stanu u kom se okupljanju prostitutke, a za koji znaju svi dostavljači, redovno se nosi dostava iz seks-šopa. Nosimo im bičeve, lubrikante i, naravno, kondome. Dešava se da ceh bude pet do šest hiljada, a oni uvek daju bakšiš 1.000 dinara. Kada vidimo tu adresu, svaki od nas jedva čeka da ide jer je dobar bakšiš zagarantovan - priča ovaj dostavljač. On, međutim, napominje i da takve mušterije nekad traže dlaku u jajetu.

- Jedan muškarac poručio je vibrator ljubičaste boje. Dobio sam porudžbinu, otišao u seks-šop, ali u magacinu nisu imali ljubičasti. Rekli su mi da ga ima u drugoj radnji. Pozvao sam mušteriju da pitam da li mora da bude baš ljubičaste boje ili da otkažem porudžbinu jer artikla nema, a on je insistirao da mu donesem baš takav! Kaže: "Ne pitam šta košta." Tako sam iz jednog seks-šopa otišao u drugi, našao ljubičasti vibrator, a kada sam mu ga doneo, za trud me je častio 800 dinara! - navodi on i dodaje da ljudi često poručuju i proizvode od kanabisa, razne vrste duvana i slične potrepštine.

Čudno mesto za dostavu Adresa za isporuku - automobil Dostavljač s kojim smo razgovarali ispričao nam je da je imao situacije da iako je naznačena jedna adresa za isporuku, to ne bude kuća ili lokal, već auto parkiran ispred. - Dobio sam porudžbinu dve kutijice kondoma. Pomislio sam - ništa novo. Uzeo sam ih iz radnje i uputio se na adresu. Samo što sam krenuo da zazvonim na vrata kuće, čovek je počeo da me doziva iz automobila koji je već bio spreman za pokret. Rekao mi je da je on poručio prezervative. Dao sam mu paket, a on je seo u kola i otišao.

Dokle, kaže, ide lenjost nekih, pokazuje primer da ljudi poruče palačinke, budu na 300 metara od lokala, mrzi ih da odu po nju i pozovu dostavljača.

Broj 50 evra za 10 sati rada je zarada jednog beogradskog dostavljača

- Imao sam situaciju da me je dečko zvao s klupice kod Trga Nikole Pašića. Poručio je palačinku dve ulice dalje, ali ga je mrzelo da ode po nju, pa je naručio dostavu. Tako je platio palačinku, i dostavu, i još dao za bakšiš, samo da ne bi sam otišao po hranu.

Kurir.rs/ Suzana Trajković

