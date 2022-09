ČEKA SE EPILOG JEZIVOG SLUČAJA: Tužilaštvo pokrenulo postupak zbog smrti žene koju su ostavili da živa trune!

Osnovno javno tužilaštvo u Majdanpeku pokrenulo je pretkrivični postupak nakon smrti žene (59) iz okoline Majdanpeka, koju je porodica ostavila da živa truli dok su joj iz rane izlazili crvi, nezvanično saznaje Kurir.

Kurir je o teškoj sudbini ove žene objavio seriju tekstova, a njen nevenčani suprug i njegova deca su je šlogiranu i nepokretnu držali u pomoćnoj prostoriji pored kuće, u kojoj je bilo hladno i prljavo. Centar za socijalni rad u Majdanpeku reagovao je tek nakon našeg poziva, poslali su seoskog lekara, koji ju je pronašao i odmah je ambulantnim kolima prevezena u Opštu bolnicu u Majdanpeku, gde je preminula u ponedeljak ujutro.

Kako Kurir nezvanično saznaje, njeno telo preuzeo je neko od krvnih srodnika, ali nije poznato da li su to bila njena deca iz prvog braka, s kojom je imala narušen odnos, ili pak neko drugi iz familije. Nevenčani suprug i njegova deca nisu se javili bolnici da preuzmu telo. Sahrana će biti obavljena na groblju u Zaječaru.

- Tužilaštvo je obavešteno, dostavljen je zahtev policiji da se prikupe informacije o ovom slučaju. Formiran je predmet i vrše se provere. Pretkrivični postupak je u toku - naveo je izvor Kurira.

Takođe je i zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo postupak, koji je u toku.

Podsetimo, nevenčani suprug preminule žene pozvao nas je nakon objavljivanja prvog teksta i tvrdio kako joj on nije nevenčani suprug, već stanodavac, ali za to nije dostavio dokaze kao što je obećao. Advokati s kojima smo razgovarali naveli su da porodici s kojom je živela ova žena preti i do osam godina zatvora zbog zanemarivanja.

- Ukoliko je gospođa bila u vanbračnoj zajednici, onda je to krivično delo kršenje porodičnih obaveza iz člana 196 Krivičnog zakonika, i to teži oblik, sa smrtnom posledicom, za koje je zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora - navela je pre nekoliko dana za naš list advokatica Tamara Radojčić, saradnica advokatske kancelarije Simović iz Beograda. Ona je dodala da su članovi porodice dužni da brinu jedni o drugima:

- Ukoliko čovek kod koga je boravila nije njen vanbračni suprug, onda možda može da bude reč o krivičnom delu nepružanja pomoći iz člana 127 Krivičnog zakonika, i to opet teži oblik, sa smrtnim ishodom, za koji je zaprećena kazna od tri meseca do tri godine zatvora. Ko ne pruži pomoć licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život, a bez opasnosti po svoj sopstveni život, čini ovo krivično delo.

