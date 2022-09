OTAC I SIN ŽIVE MESEC DANA BEZ VODE I STRUJE, JER SE U KUĆI STVARI SAME PALE! Sad su poput beskućnika, a evo šta EDB kaže o svemu

Instalacije su menjali dva puta, u Elektrodistribuciji Prokuplje kažu da nije kvar na mreži, gorelo i kod komšije, pa je celo naselje u strahu i dežuraju noću da ne dođe do požara

Dragoslav Đukić sa svojim trinaestogodišnjim sinom Bogdanom pretvorio se u skitnicu, jer već skoro mesec dana zbog neobjašnjivih samozapaljivanja nemaju ni struju ni vodu u kući u Beogradskoj ulici u Prokuplju.

Očajan čovek pokušao je sve, menjao instalaciju, i to dva puta, tri puta postavljao novo uzemljenje, pomaka nema. Svakodnevno mu se iz neobjašnjivih razloga sve u kući pali, počevši od štekera, preko vodovodnih cevi, vodokotlića, a goreo je i krov.

Struja je u kući isključena u sredu, 17. avgusta, električari su dolazili za ovih mesec dana bukvalno svakodnevno, ali niko ne zna u čemu je problem. Nekoliko dana u avgustu čitava Srbija je brujala o ovom neobjašnjivom fenomenu, a onda su svi zaboravili. Nažalost, Dragoslav nije, jer je i dalje situacija ista.

U Elektrodistribuciji Prokuplje su nam zvanično rekli da je sve provereno i da što se njih tiče problema nema.

- Ekipe ogranka Elektrodistribucija Prokuplje preduzele su čitav niz mera iz svoje nadležnosti kako bi pomogle u utvrđivanju uzroka paljevine plastičnih elemenata u kući potrošača Dragoslava Pavlovića iz Prokuplja. Vršena su potrebna merenja i snimanja, dodatno je uzemljen nulti provodnik, izvršeno je odvajanje radnog od zaštitnog uzemljenja, izvršena je kontrola potrošača na napojnom niskonaponskom izvodu, a izvršiće se i prenapajanje cele trafostanice TS 10/0,4kv na drugi 10 kv pravac iz druge trafostanice TS 35/10kv - navodi se u odgovoru ED Prokuplje koji nam je poslat uz navedeno pogrešno prezime korisnika (umesto Đukić napisali su Pavlović, prim aut.):

- Naglašavamo da prema članu 146 Zakona o energetici, merno mesto je mesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti, i ukoliko je problem na unutrašnjim instalacijama korisnika, to ne spada u nadležnost "Elektrodistribucije Srbije", već je obaveza korisnika

Oni dodaju da će i dalje, u svakom slučaju, u okviru svoje nadležnosti, nastaviti da rade na traženju uzroka ovog problema.

U međuvremenu, Đukić je dobio instrukcije od električara da postavi nov strujomer kako bi mu se priključila struja. I tu se javio problem, jer da bi se priključila, Đukić mora da dobije atest, a to niko ne želi da mu potpiše.

- Više ne znam šta da radim. Kažu nema problema, ali niko ne sme da mi odobri da se uključi struja. Taj atest se plaća 6.000 dinara. To nije problem, odmah ću da platim, ali oni ne žele da mi odobre. Ne znam do kada će ovako. Moram negde da živim, sin ide u školu. Postali smo beskućnici koji idu kod rođaka i komšija da se okupaju. Ne sećam se kada smo seli da jedemo kao ljudi, jer nemamo ni struju ni vodu - očajan je Đukić i dodaje da ni on nije siguran da je sa samozapaljivanjem gotovo:

- Smanjio sam i broj utičnica, dežuram noću...

Vukoje Jevtić foto: Biljana Roganović

Na muci je i komšija Vukoje Jevtić, koji je imao isti problem nekoliko dana posle Đukića. I njemu su sve utičnice izgorele same od sebe, istopile se plastične vodovodne cevi, te je i njemu isključena struja. Rečeno mu je da pripremi instalaciju i preda za atest kako bi mu se opet uključila struja, ali nije siguran da će je neko potpisati.

- Kod mene nije gorelo poslednje tri nedelje, ali ne znam kako će nadalje biti. Problem nije rešen i mi i dalje, čitavo naselje, živimo u strahu.

Da su u strahu i komšije, potvrđuje Slavoljub Tripković, čija je kuća bukvalno nalepljena na Đukićevu:

- Kada on nije tu, ja noću dežuram da se nešto ne zapali, jer će lako preći i na moju kuću. Nije nam lako, zaista svi živimo u strahu.

Tako su se svi našli u nekom začaranom krugu iz kog ne znaju kada će i kako izaći. Ipak, najteže je Đukiću, u čijoj kući je sve počelo. Zima ide, on s detetom ne zna gde da se dene, a struju i vodu teško da će dobiti.

