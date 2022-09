KAKVA JE TO ZARAZA NAĐENA U UVEZENIM VIRŠLAMA: Ovo su simptomi bakterijske crevne infekcije listerioze

BEOGRAD - Listerioza je bakterijska crevna infekcija koja nastaje nakon konzumiranja hrane kontaminirane bakterijama iz roda Listeria, najčešće vrstom Listeria monocytogenes.

Ova bakterija je široko rasprostranjena u prirodi, može se naći u zemljištu, vodi i digestivnom traktu životinja.

Kako na svom sajtu objašnjava Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, povrće može biti kontaminirano ovom bakterijom preko zemljišta. Hrana se može kontaminirati tokom procesa pripreme, tako da se bakterija može umnožiti do nivoa koji može izazvati oboljenje tokom distribucije ili skladištenja hrane.

Saopštavajući da se Wudy proizvodi povlače sa tržišta Srbije (i regiona) zbog prisustva bakterije listerije, Uprava za veterinu navela je da listerija može da izazove trovanja hranom, „naročito kod osetljivih kategorija populacije“.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd na svom sajtu ukazuje da bakterija listerija može da raste u rasponu temperature nižem od 0⁰ C do 45⁰ C, tako da opstaje i razmnožava se na uobičajenim temperaturama u frižideru, što je čini posebno opasnom.

Dobra termička obrada, kuvanje i pečenje, kako se ističe – uništava bakterije. Međutim, hrana koja nije ohlađena na temperaturi frižidera, kao i ona koja se presporo hladila, izložena je povećanom riziku od umnožavanja bakterije.

„U visoko rizičnoj hrani koja se čuva u frižideru, kao što su meki sir, sir od nekuvanog mleka, pašteta, dimljena riba, narezano meso, narezani suhomesnati proizvodi, prisustvo ove bakterije u bilo kom broju je značajno za javno zdravlje, jer postoji mogućnost za njen rast i razmnožavanje tokom skladištenja“, navodi Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Simptomi infekcije

Kako se ukazuje, postoje dva klinička oblika listerioze: neinvazivni i invazivni.

„Neinvazivna listerioza je blaga forma bolesti, a simptomi uključuju dijareju, povišenu temperaturu, glavobolju i bolove u mišićima. Inkubacija je kratka i traje nekoliko dana“, ističe Zavod.

Invazivna listerioza je, međutim, ozbiljnije oboljenje.

„Invazivna listerioza se uglavnom javlja kod visoko rizičnih grupa populacije. To su trudnice, onkološki bolesnici, pacijenti koji imaju AIDS, pacijenti sa transplantacijom organa i druge osobe sa oslabljenim imunitetom, stare osobe i odojčad. Simptomi ove forme bolesti uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, ukočen vrat, povraćanje, gubitak ravnoteže, a kod težih slučajeva mogu se pojaviti poremećaj svesti, konvulzije i paralize različitih mišića. Prosečna inkubacija je od jedne do dve nedelje, ali može biti u opsegu od nekoliko dana do 90 dana“, navodi Gradski zavod.

Dijagnoza listerioze se postavlja na osnovu kliničke slike i detekcije bakterije u krvi, cerebrospinalnoj tečnosti (likvoru), mekonijama novorođenčeta, kao i iz fecesa, povraćanog sadržaja, hrane ili stočne hrane.

„Listerioza se leči antibioticima. Veoma je važno rano dijagnostikovati oboljenje i započeti sa terapijom. Najbolji način prevencije listerioze jeste sprečavanje mogućnosti kontaminacije hrane tokom proizvodnje i obrade. Važna je termička obrada hrane životinjskog porekla, pasterizacija mleka i mlečnih proizvoda, pranje povrća pre jela.

Trudnicama se savetuje izbegavanje konzumiranja mekih sireva i mesnih delikatesnih proizvoda“, zaključuje Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

