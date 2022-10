QR KOD OTKRIVA SVE DETALJE O GUMI: Na ovaj novitet mnogi nisu obratili pažnju, a može da pomogne (FOTO)

Kupovinom novih zimskih guma vozači su mogli da primete novine u oznakama, koje su uvedene propisom Evropske unije, pa je omogućeno da se skeniranjem QR koda dobiju sve potrebne informacije o pneumatiku.

Nova nalepnica, koja je u opticaju od maja prošle godine, a o kojoj se bar kod nas nije dovoljno pisalo, nudi mnoge informacije koje ranije nisu bile vidljive.

Šta se nalazi na nalepnici - QR kod pneumatika (EPREL baza podataka) - Otpor kotrljanja od A do E - Prianjanje na mokrim putevima od A do E - Buka u dB od A do C - 3PMSF oznaka (za sneg) - oznaka za prianjanje na ledu

- Evropska baza podataka za označavanje energetske efikasnosti služi da krajnji korisnik može da pristupi javnom delu baze skeniranjem QR koda.

Svi veliki proizvođači označavaju sada na ovaj način gume - objašnjava za Kurir Marko Lacmanović iz jednog prestoničkog auto-servisa i naglašava da inovacije u svetu guma idu u smeru da se poveća energetska efikasnost:

- Izbor i kupovina odgovarajućeg pneumatika nije nimalo lak posao. EU oznake su osmišljene da kupcu omoguće da bude dobro informisan kako bi kupio najbolje.

Objašnjava da su promenjene i same ocene, te da je raspon ranije išao od A do G, a da je na novim nalepnica taj raspon od A do E:

Šta dobijamo skeniranjem QR koda - ulazimo u bazu podataka Evropskog registra proizvoda za energetsko označavanje (EPREL) - naziv ili zaštitni znak, adresu, podatke za kontakt i druge zakonske identifikacije dobavljača gume - datum kada je počela proizvodnja pneumatika i do kada je trajala - identifikator tipa pneumatika (dimenzije, ko je dobavljač, ko je proizvođač) - etiketu u elektronskom formatu, odnosno ocenu pneumatika - list sa informacijama o proizvodu u elektronskom formatu

- Nove oznake nam pružaju pre svega standardne informacije o dimenziji pneumatika i klasi, potrošnji goriva, prianjanju na mokrom putu, nivou buke... Na samoj nalepnici su i simbol 3PMSF - tri planinska vrha s pahuljicom, što znači da pneumatik ispunjava karakteristike za vožnju po snegu.

List sa informacijama o proizvodu sadrži (uvid skeniranjem QR koda): - ime dobavljača - trgovačko ime ili oznaka - identifikacionu oznaka vrste gume - oznaku veličine gume - simbol kategorije brzine - indeks nosivosti - verziju prema nosivosti - ocenu efikasnosti potrošnje goriva - ocenu prianjanja na mokroj podlozi - ocenu buke - datum početka proizvodnje - datum kraja proizvodnje - za koje je uslove guma predviđena - adresu dobavljača

Simbol Ice grip (planinski vrh s ledom) znači da pneumatik ima kraći kočioni put na putevima koji su prekriveni ledom.

