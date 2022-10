BATIĆ TAČNO ZNAO KAD ĆE SE OTKRITI KO JE UBIO GARDISTE NA TOPČIDERU! Advokat Savić za Kurir TV: Istraga se ometa i dan danas

Ispred vojnog objekta "Karaš" na Topčideru juče su članovi porodice obeležili 18. godišnjicu pogibije gardista Vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su na tom mestu pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004. godine.

Vojna istraga je tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. O ovoj temi sa voditeljima Pulsa Srbije razgovarao je Predrag Savić, advokat.

Vlada Srbije je 2016. formirala komisiju za razmatranje činjenica okolnosti u vezi sa smrću dvojice gardista, advokat je rekao koliki je pomak napravljen od tad:

- Teško je reći da je napravljen pomak,bilo je pokušaja. Pokreće se nova parnica pred evropskim sudom, novi postupak, ne onaj koji se odnosi na izjave advokata Vuka Tufegdžića - započeo je Predrag Savić, pa pritom dodao zbog čega do dana današnjeg nemamo odgovor:

- Imamo odgovor, i naučno i pravno je utvrđeno da su vojnici ubijeni. Naučno su to utvrdili veštaci, ali i 3D rekonstrukcija centra za forenzička istraživanja od gospodina Šipke i gospodina Dragovića, jedan od najboljih sudskih veštaka. Odgovor na ko ih je ubio nemamo jer su pripadali najverovatnije nereformisanim službama bezbednosti i jer se do dan danas pokušava da se ova istraga omete. Došlo se do zaključka da je manje štetno da se ne otkriju ubice nego da ceo predmet razreši. Tu je tajna, vojska je takav zaključak usvojila, samo tužilaštvo nije reklo ono što svi znaju. To je potvrdio i Ustavni sud Srbije kada je 2013. godine rekao da su vojnici morali da imaju pravo na pravičnu, efikasnu, delotvornu istragu a ne nafingiranu istragu. Ustavni sud je tada sankcionisao državu Srbiju zbog nedelotvorne istrage.

Otkrio je šokantno saznanje o ocu jednog od gardista, osećaj užasa u bespomoćju vapaja za pravdu:

- Ti ljudi su na izmaku snaga i psihičkih i fizičkih. Kod porodice Milovanović smo juče saznali da otac Petar ima četiri puta dnevno lekarske intervencije. To je veoma teško, ti ljudi skoro 20 godina čekau na pravdu, ali i trpe raznorazne uvrede ili omalovaženja.

Gost je obrazložio šta možemo da očekujemo i da li će se zadovoljiti pravda.

- Šta god kaže, rizikujem da ne budem upravu. Mi postupamo po instrukcijama bivšeg ministra pravde, pokojnog dr Vladana Batića koji je ovaj predmet na svojim plećima izneo i kada je bilo najriskantnije. A on je verovao da će se ovaj predmet rešiti posle 20 godina, tako da imamo još dve godine - zaključio je advokat.

