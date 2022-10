BRUTALNO SU OSKRNAVILI GROB MOJE MAJKE, I TO DVA PUTA! Beograđanka u agoniji, žalila se, KAŽU DA SE OVO ČESTO DEŠAVA (FOTO)

Marina Jovanović iz Beograda nedavno je doživela niz stresova jer je grob njene majke na groblju Lešće u Beogradu oskrnavljen dva puta! Žalila se nadležnima, a oni su joj, kako kaže, rekli da se ovakve stvari često dešavaju.

Naša čitateljka je najpre zatekla grob na kom su mermerne ploče koje su prvobitno postavljene na grob zamenjene za druge, zbog čega se žalila nadležnima. Onda su joj iz JKP "Pogrebne usluge" rekli da su i te ploče koje su dodate sada - nestale.

- Početkom oktobra kada sam došla na grob svoje majke zatekla sam zastrašujuć prizor! Mermerne ploče koje su se nalazile godinama na krajevima groba su nestale, neko je to stručno uz pomoć kamenorezačkog alata skinuo i odneo, a na mesto njih stavljene su druge ploče koje nisu odgovarajuće spomeniku. Bila sam šokirana, besna i povređena...Odmah sam otišla do uprave groblja Lešće koja se nalazu u blizini grob moje majke I ispričala im za ovaj vandalski čin, a oni su mi rekli da napišem izjavu i da će ispititi slučaj. Verujte mi da od tada nemam mira! Grob moje majke je oskrnavljen na najbrutalniji način, a sve to se dešava u centru prestonice. U međuvremenu neko je ukrao i te dve ploče koje su bile naknadno postavljene. Slučaj ću prijaviti policiji, valjda ce oni nešto preduzeti da se ovaj slučaj reši - kaže ona.

Ploče koje ne pripadaju grobu majke Marine Jovanović foto: Privatna arhiva

Sa ovim problemom obratili smo se JKP „Pogrebne usluge”. Iz ovog preduzeća potvrdili su nam da je Marina Jovanović prijavila nestanak ploče (dve manje ploče).

- Terenski kontrolori našeg preduzeća su posle prijave odmah izašli na teren i konstatovali činjenično stanje. Stare ploče su ukradene, a na licu mesta su zatečene druge dve ploče koje ne pripadaju tom grobnom mestu. Gospođu su uputili da slučaj prijavi policiji (prijava protiv N.N. počinilaca područnoj policijskoj stanici), kao i da napiše izjavu na groblju Lešće kako bi se zvanično evidentirao slučaj i formirao predmet. Terenski kontrolori su nakon ovoga pretražili obližnje parcele, kako bi utvrdili da li postoje neki noviji radovi, na osnovu čega bi se moglo zaključiti da li se te ploče podudaraju sa ukradenim. Služba bezbednosti je zatim gospođu Jovanović telefonom informisala o preduzetim radnjama (ustanovljeno je da nedostaju i „nove ploče“ koje su postavljene kao zamena), uz obećanje da će je obavestiti ukoliko budu dobili nove informacije - naveli su oni.

Skinute ploče sa groba majke Marine Jovanović foto: Privatna arhiva

Iz ovog javno-komunalnog preduzeća kažu da su krađe na gradskim grobljima nažalost višegodišnji, ako ne i višedecenijski problem.

- Uprkos naporima koje JKP „Pogrebne usluge“ Beograd ulaže, stalnom prisustvu na terenu i saradnji sa područnim policijskim stanicama, dešavaju se krađe na grobljima. Na meti nesavesnih građana se najčešće nalaze sva gradska groblja u nadležnosti našeg preduzeća - kažu i navode da svako od deset gradskih grobalja koja su trenutno u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ ima terenske kontrolore stalno prisutne na terenu.

Marina Jovanović foto: Privatna arhiva

Kapije grobalja se u skladu sa važećim propisima zatvaraju u 19 časova, odnosno u 18 časova u periodu od 1. oktobra do 31. marta, čuvari na kapijama su prisutni 24 časa, a uveden je i video nadzor na većini ovih grobalja shodno tehničkim mogućnostima i raspoloživim resursima, navode iz JKP "Pogrebne usluge".

- Pored ovoga, pojačana je i kontrola od strane zaposlenih iz Službe bezbednosti, kako bi se broj krađa smanjio na najmanju moguću meru. JKP „Pogrebne usluge“ Beograd će u saradnji sa svojim osnivačem nastaviti da radi na pronalaženju dodatnih rešenja za unapređenje bezbednosti na grobljima koja su nam poverena na staranje - kažu oni i objašnjavaju šta ljudi treba da rade u ovakvim slučajevima:

- U slučajevima krađe na grobljima, kao što smo već naveli, potrebno je da korisnici grobnih mesta podnesu prijavu područnoj policijskoj stanici protiv N.N. počinilaca.

Kurir.rs / Suzana Trajković

