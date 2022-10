DR RADOVANOVIĆ (82) IŠAO U HRVATSKU DA PRIMI BIVALENTNU VAKCINU: Zbog svojih godina sam žurio, nisam znao da će ih biti i u Srbiji

U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) danas zadesa komisija o registraciji najnovijih, bivalentnih vakcina protiv koronavirusa, a epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović (82) išao je u Hrvatsku i primio besplatno to cepivo jer nije znao da će i u Srbiji verovatno uskoro biti dostupno.

- Otišao sam u ponedeljak u Slavonski Brod, to mi je bila bliža opcija, Zagreb je ipak daleko, i primio sam Fajzerovu bivalentnu vackinu. Rešio sam da ne čekam, požurio sam, u godinama sam kada čovek treba da se zaštiti. A da sam znao da će ALIMS danas odlučivati, ne bih išao u inostranstvo, sačekao bih bar još nedelju dana. Ništa se nije znalo ni pričalo kod nas, pa ni to da su dva proizvođača podnela zahtev za registraciju - kaže za Kurir prof. Radovanović i dodaje da do sada nije imao koronu, te da je želeo da što pre primi i ovu buster dozu.

foto: Zorana Jevtić

Profesor je primio vakcinu koja sadrži originalni, vuhanski soj i BA.4/5 podvarijantu omikrona.

- Odlučio sam se za tu vakcinu jer je najbolja, štiti od aktuelnog soja koji dominira, a štitiće i od onih koji će doći narednih nedelja i meseci, a potomci su BA.5. Osećam samo lak bol na mestu uboda, nema nikakve druge reakcije - navodi prof. Radovanović i dodaje da je u Hrvatskoj u ponudi i vakcina sa podvarijantom BA.1, ali se nije za nju odlučio jer je taj omikron davno protutnjao.

Prve dve doze prof. Radovanović je primio kinesku vakcinu, a treću i četvrtu Fajzerovu, pa je sada mogao da se vakciniše u Hrvatskoj i primi i petu dozu, koja još nije odobrena u Srbiji. A očekuje se da će biti posle odluke o registraciji i nabavke bivalentnog cepiva.

- U Hrvatskoj je moguće primiti bivalentnu vakcinu samo ako prethodno imaš primljene dve doze vakcina koje priznaje EU. Dakle, nije moguće ako imate samo rusku ili kinesku vakcinu. Uspeo sam da primim bivalentnu zahvaljujući tome što su mi treća i četvrta doza bile Fajzerove. Svako ko nema dve doze neke od vakcina sa Zapada, u Hrvatskoj može da primi samo monovalentnu vakcinu, tj. ove koje smo do sada i primali, koje sadrže samo vuhanski soj - objašnjava prof. Radovanović.

On dodaje da bi, kada Srbija nabavi bivalentnu vakcinu i odobri petu dozu, istu trebalo da prime samo ugrožene kategorije.

foto: Zorana Jevtić

- Bivalentnu vakcinu bi trebalo da prime stariji od 65 godina, osobe koje imaju hronične bolesti, dijabetičari, gojazni, pacijenti na imunosupresivnoj terapiji, oni koji su transplantirali organe - kaže prof. Radovanović.

Podsećamo, u RFZO su rekli Kuriru da danas 27. oktobra zaseda komisija u ALIMS koja će dati mišljenje o registraciji bivalentne vakcine. Kako nezvanično saznajemo, komisija je sastavljena od predstavnika više relevantnih institucija, a iako danas da zeleno svetlo, ne znači da će i danas biti doneta zvanična i konačna odluka.

Takođe, prof. dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije rekao je za Kurir da je Srbija već registrovala bivalentnu vakcinu koja sadrži BA.1 podvarijantu omikrona, a nije želeo da navede kog proizvođača.

Kurir.rs/J. S. S.