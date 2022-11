RHMZ NAJAVIO KIŠU, U OVIM DELOVIMA SRBIJE VEĆ PADA: Stiže zahlađenje! Ovo je prognoza za naredne dane

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, hladnije i u većem delu sa kišom, na istoku i jugoistoku suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura od devet do 14, a najviša od 12 na severozapadu i zapadu, do 20 stepeni na jugu. Vetar slab i umeren u košavskom području ujutro i pre podne povremeno i jak južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na severni i severozapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

Kišovito jutro osvanulo je u većem delu Srbije. Prema izveštaju RHMZ kiša pada u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Sremskim Karlovcima, Kragujevcu, Velikom Gradištu, na Zlatiboru.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Temperatura bez većeg kolebanja od 14 do 16 stepeni.

RHMZ najavio kišu

foto: Printscreen/RHMZ

"U toku jutra oblačno s kišom, samo će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati suvo. Na jugu Banata jak jugoistočni vetar", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm na snazi je u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na području Kosova i Metohije. Meteo alarm je upaljen zbog kiše, a žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju još malo hladnije i oblačno uz povremenu slabu kišu, osim na severu Vojvodine gde bi preovlađivalo suvo vreme. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 10°C, a maksimalna od 11°C do 14°C, a u Negotinu do 16°C.

U ponedeljak sveže uz prolazno naoblačenje sa severozapada i ređu pojavu kratkotrajne slabe kiše, ali ipak uz duže periode suvog vremena. U utorak i sredu pretežno sunčano, jutro hladnije jutro, ali tokom dana toplije u odnosu na ponedeljak. U drugoj polovini sedmice suvo sa hladnim i maglovitim jutrima, a tokom dana malo toplije od proseka.

(Kurir.rs)