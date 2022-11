DEDA JE SPASAO DETE IZ LOGORA, MENE NIJE IMAO KO DA IZBAVI! Štićenik doma iz kog je Miroslav oteo unuku otkrio JEZIVE DETALJE

Skoro 13 godina proveo sam u Domu za decu u Osijeku, iz kog je deda Miroslav Veršegi oteo svoju unuku od osam i po godina i doveo je u Srbiju. Voleo bih da je mene neko imao odande da izbavi. To mesto nije dom, već logor za decu!

Ovo za Kurir tvrdi bivši štićenik M. O. (50) iz Zagreba, koji je sa pet godina smešten tamo jer ga je majka ostavila 1976. Njegovi roditelji su se razveli, sestra je pripala ocu, jedan brat majci, a on i njegov najstariji brat završili su u domu jer majka nije mogla da brine o svima. Iz doma je izašao 1989. godine.

foto: Dado Đilas

- Ti odgajatelji su se nad nama iživljavali, dobijali smo batine svaki dan. Tada je to bilo prestrašno, možda su se sada neke stvari i promenile. Verujte mi da je dom trauma za svako dete - priča nam M. O. Njemu je, kaže, priča o dedi Miroslavu koji je 19. juna oteo svoju unuku iz ustanove u kojoj je boravila godinu i po na osnovu odluke Centra za socijalni rad u Osijeku naterala suze na oči.

- Plakao sam kao kiša dok sam čitao Kurirov tekst jer sam se setio svega što sam prošao. Odgajateljica nas je nogama tukla. Verujte da je mojoj sestri koja je ostala sa ocem alkoholičarem bilo lakše nego meni u domu - govori nam M. O. Osim radnika doma, maltretirala su ga i deca u školi samo zato što je "domac".

- Ne daj bože nikome to! Ne mogu da shvatim i dalje da me majka, koja me je rodila, nije želela! Kad sam pročitao tekst o dedi Miroslavu i kad sam gledao njegovo gostovanje na televiziji, plakao sam, jer sam proživljavao isto kao i njegova unuka - čekao sam svaki dan da me mama ili tata izvedu iz doma. U domu će dete prolupati, dete mora imati roditeljsku ljubav i dan-danas se pitam kako sam ja to izdržao, ali eto... - priča nam kroz suze bivši korisnik doma.

Ističe da nije u redu da se pored žive majke, oca i ostale familije dete spremi za usvajanje:

Postupak pred srpskim organima Majka sutra podnosi zahtev za starateljstvo Majka devojčice koju je deda Miroslav oteo iz doma i doveo u Srbiju u ponedeljak će podneti zahtev sudu u mestu u kojem žive predlog za dobijanje starateljstva nad ćerkom, čime će zvanično biti otvoren postupak pred srpskim državnim organima. Podsetimo, devojčica je u Domu za decu u Osijeku boravila godinu i po dana odlukom Centra za socijalni rad u Osijeku, nakon što je njenom ocu Milanu Veršegiju oduzeto pravo na starateljstvo jer je, kako tvrdi deda Miroslav, ostavio dete komšinici na čuvanje nekoliko dana i s njom potpisao ugovor kod notara. Devojčicin otac Milan je u razgovoru za Kurir tvrdio da je ispunio sve što je Centar za socijalni rad u Osijeku od njega tražio, te da mu nije jasno zašto mu je u Hrvatskoj oduzeto starateljstvo. Nadležne institucije u Hrvatskoj zahtevaju da se dete vrati shodno Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece. Deda Miroslav je tokom boravka deteta u domu zahtevao da usvoji unuku, ali su socijalni radnici tamo to odbili.

foto: Privatna Arhiva

- Ako dete ima živu porodicu, zašto ga staviti u dom? Nije dete kartonska kutija. Socijalni radnici često ne postupaju u interesu dece. Kad sam ja imao četiri godine, oni su procenili da ne treba da ostanem s majkom, a kad sam izlazio iz doma sa 17 godina, rekli su da moram kod majke da idem!

Bežao sam Nađu me i oleše od batina M. O. kaže i da je na vest o dedi Miroslavu čitao brojne pozitivne komentare i da se nada da će se ovo rešiti u korist devojčice. - Deda je učinio božje delo. Danas je retko da se neko toliko bori za porodicu. On je nju spasao, ja sam, recimo, završio samo osnovnu školu. Radim kao zaštitar, više škole od stresa nisam ni mogao da završim. Potreslo me sve ovo, setio sam se sebe i tog momenta kad me je socijalna radnica dovela u dom. Dolazila je jedna gospođa iz mog sela u dom, ja sam je stalno pitao da li će me voditi kod mame, a ona kaže: "Drage volje, ali ne smem". Čak sam i bežao nekoliko puta, ali me nađu i oleše od batina.

Žao mi je svakog deteta koje završi tamo, prema nama su bili loši, i to nikad neću zaboraviti. Svaka čast dedi Miroslavu, bolje što je ostavio posao i kuću u Hrvatskoj nego da je ostavio unuku. Nema za šta da se kaje, učinio je pravu stvar!

Kurir.rs/ Mina Branković

